Ciclismo

Daniel Martínez completó la cuarta etapa de la Vuelta al Algarve sin sobresaltos

Daniel Martínez mantuvo la sexta posición en la clasificación general tras la cuarta etapa.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Ciclismo
21 de febrero de 2026, 12:58 p. m.
Los equipos de embaladores dominaron los últimos kilómetros de la fracción.
Los equipos de embaladores dominaron los últimos kilómetros de la fracción. Foto: X - @RBH_ProCycling - @GettySport - A.P.I.

El colombiano Daniel Martínez (Red Bull-Bora) enfrentó este sábado la fracción más exigente de la Vuelta al Algarve y logró mantener su posición entre los mejores. La jornada, que se extendió por 175 kilómetros entre Albufeira y Lagos, dejó como ganador al francés Paul Magnier (Soudal), mientras que el español Juan Ayuso (Lidl-Trek) conservó la camiseta de líder de la competencia.

Fugas, estrategia y un sprint final

La cuarta etapa estuvo marcada por múltiples intentos de escapada. Corredores como Hugo Nunes, Noah Campos y Joao Silva se destacaron en los primeros kilómetros, aprovechando el terreno para tomar ventaja.

Sin embargo, a 20 kilómetros de la meta, los equipos de los embaladores tomaron el control y neutralizaron cualquier intento de victoria desde lejos, preparando un cierre con un sprint masivo.

El francés Paul Magnier se llevó el triunfo en la meta de Lagos, superando al belga Jordi Meeus y al israelí Oded Kogut. A pesar del ritmo pausado de la jornada, el colombiano Daniel Martínez mantuvo la sexta posición en la clasificación general, cumpliendo un papel seguro y constante bajo la dirección táctica de su equipo.

Ciclismo

Así quedó la clasificación general del UAE Tour: Harold Tejada y Nairo Quintana salvaron la etapa 5

Ciclismo

Clasificación general del UAE Tour: así les fue a Harold Tejada y Nairo Quintana en la etapa 4

Ciclismo

Harold Tejada brilla y se mete al podio: clasificación general del UAE Tour tras la etapa 3

Ciclismo

Alex Dowsett, el ciclista que con hemofilia corrió dos Tour de Francia y ganó dos etapas en el Giro de Italia, contrario a las tesis de Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo

Ciclismo

Nairo Quintana se desploma en la clasificación general del UAE Tour 2026: etapa 2

Ciclismo

Clasificación general del UAE Tour 2026: así quedaron los colombianos tras la etapa 1

Ciclismo

En Movistar Team ya hablan del retiro de Nairo Quintana: esto dijo su director deportivo

Ciclismo

Dura pelea de Daniel Martínez con rival en plena etapa del Giro de Italia: video mostró lo que nadie vio en TV

Ciclismo

Daniel Martínez atacó y se definió el campeón: clasificación general de la Vuelta al País Vasco

Ciclismo

Golpe al ciclismo colombiano: ranking UCI los castiga con desplomada tras la Vuelta a España

Así quedó la clasificación general del UAE Tour: Harold Tejada y Nairo Quintana salvaron la etapa 5

Mirando hacia la etapa final

La carrera cerrará el domingo con la última fracción de 148 kilómetros entre Faro y Malhão, una etapa que se perfila como la más exigente de la competencia.

El recorrido incluye varias subidas y descensos que pondrán a prueba la resistencia y la estrategia de los ciclistas, con sectores estrechos que podrían favorecer los ataques desde lejos.

El final en alto en la cima de Loulé (2,7 km al 9%) será decisivo, ya que podría modificar la clasificación general y ofrecer una oportunidad para que los favoritos desafíen al líder Juan Ayuso. Esta etapa promete ser un cierre emocionante, donde la combinación de fuerza, táctica y control de equipo será clave para definir al vencedor de la Vuelta al Algarve 2026.

Se espera que esta etapa decida la clasificación general y prometa un duelo emocionante entre los favoritos, mientras Juan Ayuso defiende su liderazgo y Daniel Martínez busca mantenerse entre los mejores.

*Con información de AFP.

Más de Ciclismo

Harold Tejada sigue brillando en el UAE Tour 2026

Así quedó la clasificación general del UAE Tour: Harold Tejada y Nairo Quintana salvaron la etapa 5

Nairo Quintana charlando con Isaac del Toro en la disputa del UAE Tour 2026

Clasificación general del UAE Tour: así les fue a Harold Tejada y Nairo Quintana en la etapa 4

Harold Tejada es el mejor colombiano del UAE Tour 2026

Harold Tejada brilla y se mete al podio: clasificación general del UAE Tour tras la etapa 3

El inglés Alex Dowsett cruza la línea de meta de la decimotercera etapa de la 106.ª edición de la carrera ciclista Tour de Francia, una contrarreloj individual de 27,2 kilómetros en Pau, el 19 de julio de 2019

Alex Dowsett, el ciclista que con hemofilia corrió dos Tour de Francia y ganó dos etapas en el Giro de Italia, contrario a las tesis de Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo

Nairo Quintana en la segunda etapa del UAE Tour 2026.

Nairo Quintana se desploma en la clasificación general del UAE Tour 2026: etapa 2

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 16: Nairo Quintana of Colombia and Team Movistar competes during the 8th UAE Tour 2026, Stage 1 a 144km stage from Madinat Zayed Majlis to Liwa Palace on February 16, 2026 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Clasificación general del UAE Tour 2026: así quedaron los colombianos tras la etapa 1

Nairo Quintana continúa su temporada esta semana en el UAE Tour 2026

En Movistar Team ya hablan del retiro de Nairo Quintana: esto dijo su director deportivo

Colombia's cyclist Egan Bernal celebrates on the podium after winning the National Road Cycling Championships in Zipaquira, Colombia, on February 8, 2026. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)

Definido el calendario de Egan Bernal: estas serán sus próximas cinco carreras en Europa

Nairo Quintana, colombiano al servicio de Movistar Team.

Nairo Quintana revela cuál grande correrá en 2026: dio detalles y habló del retiro

Noticias Destacadas