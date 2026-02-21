Daniel Martínez completó la cuarta etapa de la Vuelta al Algarve sin sobresaltos

El colombiano Daniel Martínez (Red Bull-Bora) enfrentó este sábado la fracción más exigente de la Vuelta al Algarve y logró mantener su posición entre los mejores. La jornada, que se extendió por 175 kilómetros entre Albufeira y Lagos, dejó como ganador al francés Paul Magnier (Soudal), mientras que el español Juan Ayuso (Lidl-Trek) conservó la camiseta de líder de la competencia.
Fugas, estrategia y un sprint final
La cuarta etapa estuvo marcada por múltiples intentos de escapada. Corredores como Hugo Nunes, Noah Campos y Joao Silva se destacaron en los primeros kilómetros, aprovechando el terreno para tomar ventaja.
Sin embargo, a 20 kilómetros de la meta, los equipos de los embaladores tomaron el control y neutralizaron cualquier intento de victoria desde lejos, preparando un cierre con un sprint masivo.
El francés Paul Magnier se llevó el triunfo en la meta de Lagos, superando al belga Jordi Meeus y al israelí Oded Kogut. A pesar del ritmo pausado de la jornada, el colombiano Daniel Martínez mantuvo la sexta posición en la clasificación general, cumpliendo un papel seguro y constante bajo la dirección táctica de su equipo.
Mirando hacia la etapa final
La carrera cerrará el domingo con la última fracción de 148 kilómetros entre Faro y Malhão, una etapa que se perfila como la más exigente de la competencia.
El recorrido incluye varias subidas y descensos que pondrán a prueba la resistencia y la estrategia de los ciclistas, con sectores estrechos que podrían favorecer los ataques desde lejos.
El final en alto en la cima de Loulé (2,7 km al 9%) será decisivo, ya que podría modificar la clasificación general y ofrecer una oportunidad para que los favoritos desafíen al líder Juan Ayuso. Esta etapa promete ser un cierre emocionante, donde la combinación de fuerza, táctica y control de equipo será clave para definir al vencedor de la Vuelta al Algarve 2026.
Se espera que esta etapa decida la clasificación general y prometa un duelo emocionante entre los favoritos, mientras Juan Ayuso defiende su liderazgo y Daniel Martínez busca mantenerse entre los mejores.
