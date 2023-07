Egan Bernal dejó claro su objetivo en el Tour de Francia 2023: “No vine a estar tranquilo”

Este domingo 2 de julio inició la segunda etapa del Tour de Francia, la cual se compuso de un largo recorrido entre Vitoria y San Sebastián, exactamente de 208 kilómetros, con varios premios de montaña y un alto de segunda categoría en el finiquito de esta. Hay alta expectativa desde el principio por los representantes colombianos.

Por el lado del Ineos Grenadiers, los llamados a darles una sonrisa a sus seguidores son Egan Bernal y Daniel Felipe Martínez. Así como afirmó Bernal previamente, este es uno de los retos más importantes de su carrera luego de toda la adversidad que le tocó pasar, tras el fatídico accidente y su posterior recuperación. El solo hecho de estar compitiendo en la ‘grande boucle’, sin duda, le significa al zipaquireño un gran premio.

Egan Bernal fue el mejor colombiano de la etapa uno del Tour de Francia. - Foto: Getty Images

El pedalista, quien se consagró campeón del Tour en 2019, demostró su destreza en la primera etapa y se destacó como el mejor colombiano en la competencia. Se unió al pelotón y desempeñó un papel fundamental trabajando en equipo para alcanzar el objetivo de ganar la etapa. Su dedicación y sacrificio se reflejaron en un impresionante desempeño durante esta primera etapa, donde logró ubicarse en el puesto 23 con una diferencia de 33 segundos con respecto al ganador británico.

Las aspiraciones de Egan Bernal en el Tour de Francia 2023

Previo al inicio de la jornada del domingo, el zipaquireño declaró a ESPN que no tiene nada ganado. Si bien es un regocijo enorme participar en la competición reina del ciclismo a nivel mundial, aclaró a sus seguidores que no vino a tener un estado de confort y únicamente participar.

“No sé si no me he dado a entender, o sea, no estoy a mi 100% pero no quiere decir que venga acá a ir tranquilo todas las etapas. Realmente soy un corredor, este es mi trabajo, me gusta lo que hago. El equipo nos trae acá para competir y obviamente voy a entregar lo mejor de mí en cada etapa”, indicó el galardonado ciclista.

Egan Bernal en el Tour de Francia - Foto: AP

Así mismo, en cuanto a las metas trazadas por el equipo para Egan, señaló que mira entre ‘ceja y ceja’ la clasificación general, esto para sacarle el máximo provecho en el remate de la competencia y quedar privilegiado en las casillas de arriba.

“Por el momento mi objetivo es hacia la general. Voy a intentar estar ahí adelante y no perder mucho tiempo en la primera semana para ver cómo estamos en las siguientes dos semanas”, manifestó el pedalista de 26 años.

“Acá vinimos a entregarlo todo y hay que creer. Yo creo que la esperanza es lo último que se pierde. Es un Tour de Francia, cualquier cosa puede pasar, y digamos que dentro de todo vamos a ver cómo el cuerpo se va a ir recuperando y si puedo tomar más forma”, complementó Bernal.

Egan Bernal, ganador de la edición 2019 del Tour de Francia, - Foto: EFE / El País

¿Hay respeto por el campeón del Tour en 2019?

El pedalista sentó que es una batalla ‘a muerte’ entre los candidatos a llevarse la ‘Grande Boucle’, además de los equipos llamados a ser protagonistas. Aunque cree que no es como antes, indicó que cada uno está enfocado en sus propios objetivos.

“Creo que ya no es como antes. Hay cierto respeto, pero al ir más rápido y al ser tanta la velocidad cada quien mira por lo suyo. Es una guerra campal allá adentro desde el kilómetro cero. Ya todo el mundo intenta pelear por la posición, pero es algo normal”, indicó.

“Todo el día vamos pensando en estar en buena posición, guardar los corredores para el final en las últimas salidas”, fueron las últimas palabras de Egan Bernal en dicho diálogo.

