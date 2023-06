Egan Bernal firma impresionante etapa 5 en el Critérium del Dauphiné 2023: “Estoy supercontento”

Si algo le faltaba al Ineos Grenadiers para considerar a Egan Bernal como un posible candidato al Tour de Francia 2023, era que atacara en una etapa de este exigente Critérium del Dauphiné.

A falta de siete kilómetros para el final, el joven maravilla movió la carrera y salió al ataque en solitario tomando por sorpresa a todos los favoritos. El arranconazo de Egan fue el detonante de una etapa que se rompió y provocó un nuevo cambio de liderato a favor del danés Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

El movimiento del zipaquereño ayudó a que el grupo perseguidor disminuyera la distancia con la punta de carrera y cruzara la meta a sólo 31 segundos. Bernal llegó en el undécimo lugar detrás de su compatriota Esteban Chaves (EF Education Easypost), que también tuvo un decoroso rendimiento en la quinta jornada de competencias en territorio francés.

Egan durante la séptima etapa del Critérium del Dauphiné - Foto: Getty Images

Egan Bernal, corredor del Ineos Grenadiers - Foto: Getty Images

Tal fue el rendimiento del colombiano del Ineos Grenadiers, que fue requerido por la prensa en la línea de meta. Allí manifestó su alegría por lo demostrado sobre la bicicleta y aseguró que fue una jornada “bonita” al sentirse “con fuerza” para competir ante grandes corredores de renombre como Julian Alaphilippe (Quickstep), Adam Yates (UAE Team Emirates) y Enric Mas (Movistar), entre otros.

“Falta yo creo que un poco de confianza en mí mismo. Me sentía muy bien, pero me daba miedo apretar más de lo debido. Me voy con buenas sensaciones, supercontento”, agregó a los micrófonos de la carrera.

Egan afirmó que “todo esto comienza a ser nuevo”, pues no se esperaba estar a estas alturas de la temporada “compitiendo adelante” con los candidatos al título.

Etapa y liderato para Vingegaard

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) ganó este jueves la quinta etapa del Critérium du Dauphiné, disputada entre Cormoranche-sur-Saône y Salins-les-Bains sobre 191,1 kilómetros, en una exhibición pensando en el próximo Tour de Francia que le vale para ponerse líder de la general.

Vingegaard pudo haber roto ya la carrera en esta etapa con su actitud ofensiva que no pudo ser respondida. El danés no ha ido de paseo al Critérium y, en su objetivo de revalidar el Tour de Francia y anular la amenaza de Tadej Pogacar, está ofreciendo espectáculo en su particular entrenamiento para la Grande Bouclé.

El pelotón atrapó a la fuga del día en la última cota, la Cote de Thésy (2ª), a 17 kilómetros de la meta. Justo ahí, en esas rampas a modo de muro por encima del 10 % de pendiente, atacó Richard Carapaz (EF), al que le cogió la rueda Vingegaard.

Jonas Jonas Vingegaard ganó la etapa y se puso como nuevo líder - Foto: AFP

Poco después, el danés quiso poner una marcha más y atacó, dejando sentado al ecuatoriano, que se hundió posteriormente y no pudo llegar ni con el grupo de favoritos, que entró a 31 segundos del ganador por los 45 que perdió el de El Carmelo.

Vingegaard, en este Dauphiné que es una previa del Tour, demostró estar en una gran forma y deja casi sentenciada la carrera. Todavía quedan tres etapas, y llegará la alta montaña, pero el danés demostró estar un gran peldaño por encima del resto.

Cuando Carapaz cambió el ritmo nada más engullir a los restos de la escapada, el nuevo líder de la carrera se fue a por él con facilidad, y solo Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) les siguió, pero poco tiempo. El francés, eso sí, fue segundo ganando el esprint del grupo, en el que estaban Mas, Yates, Bernal y Chaves, entre otros.

Daniel Martínez llegó un poco cortado, pero ascendió un puesto en la general y ahora es octavo.

Clasificación general - Critérium del Dauphiné

1. Jonas Vingegaard (DEN/Jumbo-Visma) - 17:03:03

2. Ben O´Connor (AUS/Ag2r-Citroën) a 1:10

3. Julian Alaphilippe (FRA/Soudal-Quick Step) a 1:23

4. Adam Yates (GBR/UAE Emirates) a 1:26

5. Felix Grobschartner (AUT/UAE Emirates) a 1:27

6. Jai Hindley (AUS/Bora-Hansgrohe) a 1:37

7. Jack Haig (AUS/Bahrain-Victorious) a 1:44

8. Daniel Felipe Martínez (COL/Ineos Grenadiers) a 2:07

9. Mikkel Bjerg (DEN/UAE Emirates) a 2:21

10. Guillaume Martin (FRA/Cofidis) a 2:54

...

15. Esteban Chaves (COL/ EF Education) a 3:01

20. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) a 3:11

Jonas Vingegaard, corredor del Jumbo-Visma - Foto: AFP

*Con información de Europa Press.