Isaac del Toro no se deja y responde a Carapaz: dramática etapa lo cambió todo en el Giro de Italia

Contexto: Isaac del Toro no se deja y responde a Carapaz: dramática etapa lo cambió todo en el Giro de Italia

Tras la gran actuación del mexicano este miércoles, el ciclista colombiano Egan Bernal se pronunció. Bernal, del INEOS, le habló directo a Del Toro y no se guardó nada.

Dijo que se alegró por la actuación de su rival y que se mereció el triunfo de la etapa 17 del Giro de Italia 2025. “ Me alegro por Isaac Del Toro. Creo que es un buen chico y se merece la victoria de hoy ”, manifestó el cafetero.

En su relato, Egan Bernal también habló sobre lo que él hizo este miércoles en la etapa. No fue tan protagonista, pero su jornada tampoco fue mala. Esto fue lo dijo Egan:

“ Probamos suerte una vez más, pero nuestros rivales son muy fuertes. Lo más importante es que queda mucho Giro . Todos queremos ganar y sentirnos competitivos. En cualquier caso, me gusta este trabajo y puedo disfrutar de la bicicleta y dar lo mejor de mí cada día. Eso es lo que hice hoy y lo que quiero hacer en el futuro”, expresó.

“Hasta ahora este Giro ha ido realmente bien. Creo que este es mi tercer o cuarto podio. Es increíble. Todos lo querían de nuevo. Nunca me rindo y siempre voy un paso por delante. Sigo intentándolo y no tengo nada que perder. Hoy no fue más fácil que ayer, pero definitivamente tenía una mejor mentalidad”, expresó.