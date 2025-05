Egan Bernal tuvo primer percance en el Giro de Italia: lo salvaron y dio público agradecimiento

Egan subió el video este domingo, 11 de mayo, y allí se le ve a un lado de la carretera, cambiando su bicicleta con el pinchazo por la de su compañero de equipo, el alemán Kim Heiduk , que estaba en óptimas condiciones. Pero ahí no para la cosa.

Adicional al material, que ya tiene miles de reacciones, Egan le dejó un agradecimiento a Heiduk: "Danke mi amigo!! Lo que es el verdadero trabajo en equipo, me pincho y este man me da su bici sin pensarlo 2 veces, tras del hecho me empuja".