Equipo de ‘Supermán’ López se pronunció tras grave castigo de la UCI y reveló decisión oficial

Miguel Ángel López no podrá correr profesionalmente hasta el 24 de julio de 2027 como consecuencia de una sanción impuesta por el Tribunal Antidopaje de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

A través de un comunicado oficial, la UCI dio sentencia al caso del colombiano que no ha podido desempeñar su profesión desde mediados del año pasado, cuando se abrió una investigación en su contra por supuesto “uso y posesión” de menotropina, una hormona que estimula los órganos de reproducción y tiene unos efectos similares a los de las hormonas de crecimiento.

López guardaba la esperanza de salir absuelto de cualquier cargo en su contra, sin embargo, la UCI lo ha hallado culpable y le ha impuesto un castigo de cuatro años sin correr competencias profesionales aprobadas por dicho organismo.

El Team Medellín, equipo donde actúa desde su salida del Astana por presuntos nexos con el médico español Marcos Maynar, se pronunció minutos después del comunicado de la UCI y confirmó la decisión de respaldar a su ciclista hasta las últimas instancias.

“Supermán, te conocemos muy bien como persona y deportista. Por eso, tienes todo nuestro apoyo y respaldo, creemos en ti, tu familia Team Medellín estará siempre incondicionalmente”, afirmó la escuadra antioqueña perteneciente a la categoría continental, es decir, la tercera división del ciclismo.

El mensaje del Team Medellín acabó diciendo: “Fuerza campeón”, una declaración clara de intenciones que podría traer consecuencias en las próximas carreras a las que están invitados.

. @SupermanlopezN te conocemos muy bien como persona y deportista. Por eso, tienes todo nuestro apoyo y respaldo, creemos en ti, tu familia @team_medellin estará siempre incondicionalmente.



Fuerza campeón 💪🏻 pic.twitter.com/dDjcwhFWjP — Team Medellín EPM (@team_medellin) May 29, 2024

Miguel Ángel venía entrenando con los colores del Team Medellín a la espera del fallo, pero estaba sonando en Europa para reforzar a varios equipos de la primera categoría.

Lamentablemente, con esta sanción de la UCI, su carrera queda en incógnita sabiendo que será muy difícil volver a competir al máximo nivel.

Antes de la suspensión, que se dio en julio de 2023, ‘Supermán’ había conquistado la Vuelta a San Juan y la Vuelta a Colombia, además de destacadas victorias en los Juegos Panamericanos y Nacionales de Ruta.

Ese gran nivel le había permitido entrar en la nómina de la Selección Colombia para el Mundial de Glasgow, sin embargo, fue descartado a última hora como consecuencia de la investigación que se adelantaba en su contra.

¿Qué viene ahora para ‘Supermán’?

La única opción que le queda es apelar la decisión de la UCI y ver si el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le puede dar una mano para disminuir los años de sanción que debería estar fuera de las carreteras.

Hace unos días el TAS le había dado la derecha al concluir que “no hay base alguna para considerar como probado que el Sr. López utilizó ningún tipo de sustancia prohibida o que la lesión sufrida y que le llevó a abandonar el Giro de Italia de 2022 fuera debida al uso de menotropina”.

Según el Astana, la lesión del ciclista en mayo de 2022 que llevó a ‘Supermán’ a abandonar el Giro de Italia se dio por la administración de una sustancia prohibida de manera intravenosa que le habría provocado una inflamación.

Pero el TAS decidió escuchar a los médicos del equipo, expertos y a Miguel Ángel López, revisar informes y antecedentes, y concluyó que el boyacense no se dopó.

Miguel Ángel López no podrá seguir corriendo como profesional hasta 2027 | Foto: Getty Images

No obstante, la UCI no lo dejó en paz en ningún momento y lo seguía hasta en sus vacaciones para hacer controles que no daban ningún tipo de resultado.

“Estoy sorprendido por una cosa que me acaba de pasar esta mañana, no había querido decir esto en la luz pública, pero es el momento porque ha pasado mucho tiempo. Todo el mundo conoce la situación en la que estoy, la suspensión provisional en que me tiene la UCI, ya va más de cinco meses y al día de hoy no sé absolutamente nada”, decía en diciembre.