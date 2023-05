Giro de Italia 2023, la etapa 4 será el primer día de montaña: hora y canal para ver en vivo

A stage that shines like a diamond. 💎

Check out the very best images of stage 3️⃣ of the Giro d'Italia 2023.



Una tappa che brilla come un diamante. 💎

Le immagini migliore della Tappa 3️⃣ del Giro d'Italia 2023.



➡ https://t.co/fXV9eXeEhA#Giro #GirodItalia pic.twitter.com/5zMz2VBCja