Rigo Urán causó furor al ‘machetear’ el inglés e italiano en el Giro de Italia 2023

Durante las primeras horas de este sábado -6 de mayo- se dará inicio a la edición 106 del Giro de Italia, competencia sumamente importante para el calendario ciclístico y que contará con la presencia de cuatro colombianos. Fernando Gaviria, Einer Rubio y Santiago Buitrago, estarán acompañados de Rigoberto Urán en suelo europeo.

Con la esperanza intacta de Colombia porqué alguno de los cuatro pueda sumar victoria de etapa o por qué no, meterse en la pelea por la clasificación general, las mayores posibilidades se posan sobre el más experimentado de todos. Con 36 años, Urán regresa a la ‘corsa rosa’ en busca de realizar un gran papel junto al EF Education First.

Rigoberto Urán se mostró contento de volver al Giro después de 7 años - Foto: Captura instagram @rigobertouran

De no lograr figurar en el ámbito ciclístico, se sabe que Rigo siempre se hace notar por sus múltiples comentarios, chanchas y chistes. Aún sin empezar la carrera, ya empezó a dejar durante las últimas horas contenidos graciosos en medio de un entrenamiento junto a sus compañeros, que fueron difundidos por las redes sociales.

El video que permanece en las cuentas de Go Rigo Go y Just Cyclying Channel, muestra al colombiano tomar su teléfono para enviar un audio a alguien del staff de su equipo. Al parecer, es una encomienda al cocinero al que le empieza a hablar en inglés pero con las dificultades de un nivel medio bajo, posteriormente, al acabar su intervención dice: “Qué hijuep... inglés el que me tiró yo, gonorr...”.

Tras esas primeras frases en inglés se aventuró a hablar en italiano, porqué según él: “Yo estudio inglés, italiano”, lastimosamente para esta oportunidad tampoco le salió como esperaba. Urán dijo dos palabras y de inmediato fue interrumpido por Alberto Bettiol, que le corrigió la manera de pronunciar.

Esa primera escena se contrastó con otras declaraciones dadas a los mismos medios, donde no dejó su manera de ser de lado y demostró su alegría por nuevamente correr en la competencia italiana. “Feliz porque vamos a tener 21 días para hablar mierda, para que nos divirtamos. Muchos años sin venir al Giro porque el que manda, manda”.

Rigoberto Urán es la carta de experiencia para Colombia - Foto: AFP

Aceptando las decisiones de su escuadra, dijo que años atrás solo lo tenían en cuenta para la segunda grande del año, pero que este año espera hacer doblete: “Me manda el equipo y siempre me mandaban para el Tour, pero me dijeron que, si quería ir al Giro tenía la oportunidad, pero también tenía que correr el Tour”.

“Es especial porque fue al país que llegué cuando yo salí, cuando salí de Urrao llegué a Italia, mi contacto con Italia me adoptó una familia que ha sido parte importante de mi vida, también tengo muchos fans. Son muchas cosas especiales y he logrado dos podios en el Giro y he ganado dos etapas y he hecho buenas carreras, entonces de los pocos resultados que tengo varios son en Italia”, agregó.

Sobre los rivales de peso que muestra el pelotón principal, sentenció que hay dos nombres por encima de la media: “Da mucha felicidad correr con dos grandes como Roglic y Remco que son los ultras favoritos, poder estar con ellos y competir. Esto le da a la carrera más interés y a nosotros nos toca apretar más el culo, pero no importa”.

Para finalizar, entregó las claves que lo harán pasar las tres semanas de carrera sin sobresaltos: “Hay un buen equipo, un equipo joven y con buenos corredores. Este Giro es muy largo y puede pasar de todo desde nevar hasta alcanzar los 35 grados, lo más importante es dormir bien, comer bien, descansar bien y no enfermarse, tener una condición regular durante toda la carrera”.