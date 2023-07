“La realidad duele”: Rigoberto Urán ‘aterrizó’ a los que anhelan verlo arriba en la general del Tour de Francia 2023

Este lunes se disputó la tercera etapa del Tour de Francia 2023, el cual iba a marcar la despedida de la ‘Grande Bouclé' en el País Vasco. En esta oportunidad, los sprinters iban a dar todo de sí en aras de asomarse por una importante victoria de etapa, además de que los llamados a ser ‘candidatos’ tuvieran un pequeño descanso en cuanto a la montaña se refiere.

Sin embargo, no era una oportunidad para perder tiempo. Algún desliz de un protagonista llevaría a que pierda tiempo frente a sus oponentes en la clasificación general, esto previo a la anhelada llegada a territorio francés, además de que la prevención es vital si se tiene en cuenta lo ocurrido con Richard Carapaz y Enric Mas, quienes abandonaron en la primera etapa.

Ahora bien, en cuanto a los ‘escarabajos’ colombianos, el pedalista Egan Bernal se ha destacado en la clasificación general en aras de rematar en las últimas etapas a servicio del Ineos Grenadiers, aunque lógicamente está retomando el nivel que le conocimos.

Otro de los nuestros, Rigoberto Urán (EF Education Easy-Post), no ha estado en los primeros lugares y se ha especulado un montón sobre su papel en la escuadra rosa. A sus 36 años, todo pinta que sus aspiraciones ya son muy distintas a la de otros años, pese a que su líder Carapaz dejó el barco.

'Rigo' en el Tour de Francia 2023 - Foto: REUTERS

Esto dijo ‘Rigo’ Urán sobre su papel en el Tour de Francia

En diálogo con Víctor Hugo Peña, periodista de ESPN que cubre la intimidad de los colombianos en el Tour, Urán dio un balance sobre su participación en los primeros días de competencia antes de que partiera a cumplir con la tercera prueba.

En cuanto a los aficionados, el pedalista de Urrao se ha sentido como en su propia tierra. “Esto es como cuando hacíamos el Tour Colombia. Mucha afición, aquí obviamente el ciclismo es de muchos aficionados y es muy bonito estar acá”, reseñó.

Rigoberto Urán en la tercera etapa del Tour de Francia 2023 - Foto: Getty Images

Ahora bien, el antioqueño está consciente de su papel en el EF, pese a que le gustaría tener otra aspiración mayor en las actuales justas.

“Cambia mucho, porque normalmente he tratado de estar en la general. Muchas veces dices que si eres sexto o séptimo sirve, claro, pero si tienes 21 o 22 años, pero cuando tienes 36 es muy diferente. Lo que pasa es que yo soy realista y sé que la realidad duele a la gente. Es mejor ser claro. Hay unos jefes de mi equipo, el Education First, que me dan unas órdenes y que debo seguir. Me dicen ‘este año vamos contigo a tratar de buscar etapas’, porque igual así pierdas tiempo en unos días eso no te garantiza que no vayas a ganar una etapa”, indicó.

Pese a que está en plenitud de condiciones a nivel físico y espera las pruebas vitales en la alta montaña, es consciente de que es una de sus últimas apariciones en el Tour de Francia, recalcando que sí le gustaría estar peleando más arriba en la general; sin embargo, su misión es otra.

“Es claro que ya son los últimos Tour que voy a correr, y es muy diferente cuando corres, así cuando ves que ya la escapada se va y tú no estás, pues te desconectas de la carrera, recuperas y ya está”, así se refirió sobre el tema.

Egan Bernal y Rigoberto Urán serán la cuota de experiencia para Colombia en el Tour de Francia 2023. - Foto: Getty Images

“Yo siempre les digo a ustedes que la actitud es muy importante cuando tenemos un trabajo. Hay que respetar las órdenes y tratar de disfrutar. A veces es muy complicado, el Tour es una carrera como todas. Andar con estas velocidades no es fácil, pero estamos acostumbrados, entrenamos para esto y todos los años hacemos lo mismo”, complementó Rigo, quien ha declarado que “es un Tour diferente para él”, pero que al menos “hay trabajo”.