Miguel Ángel López mostró una a una las sensibles y dolorosas heridas de su caída en el Tour de Gila

El ciclismo colombiano fue testigo este jueves -27 de abril- de un nuevo accidente para un deportista nacional. En esta oportunidad, el afectado fue Miguel Ángel López, quien se encontraba realizando una gran presentación en suelo estadounidense durante el Tour de Gila, sin embargo, apenas en el segundo día de competencia tuvo que decir adiós por una fuerte caída.

La figura de Pesca, Boyacá, representaba al Team Medellín, con el que está compitiendo durante la primera parte del 2023, allí tuvo un inconveniente mientras bebía algo de agua con un imperfecto en la carrera que lo hizo caer y tener un desenlace triste para él. Al final, múltiples lesiones en su piel y una gran cantidad de raspaduras.

Pierna y cadera derecha, las más afectadas tras la caída de 'Supermán' López. - Foto: Cortesía: Team Medellín

La etapa 2 contaba con un recorrido de 120.7 kilómetros con inicio y final en el Fort Bayard en Santa Clara, Nuevo México. El perfil mostraba tres puertos de montaña de tercera categoría, perfectos para que el colombiano pudiera mantener la camiseta de roja como líder, sin embargo, cuando apenas iban 30 kilómetros de recorrido, el colombiano cayó junto a otros dos ciclistas llevando la peor parte.

Al considerar que faltaban todavía casi un centenar de kilómetros para el final y el dolor era intenso, la dirección del Team Medellín, en conversación con Miguel Ángel, tomaron la decisión de retirarse poniendo por delante la salud de su jefe de filas.

‘Supermán’ explicó para los medios oficiales del Tour de Gila que “justo estaba tomando agua” cuando se encontró de frente con un desperfecto en la vía. “Había un agujero, había sombra y yo iba metido en el pelotón. Se me ha escapado la bici”, comentó sentado al interior del carro del equipo antioqueño.

La escuadra colombiana indicó, a través de su cuenta oficial, que “luego de unas valoraciones a las que será sometido en las próximas horas, les daremos más información” sobre el estado de salud de Miguel Ángel que, a pesar de la dura caída, se pudo parar por sus propios medios antes de dirigirse a un centro asistencial.

Las duras imágenes de su caída en el Tour de Gila. - Foto: Cortesía: Team Medellín

Pasadas algunas horas desde aquel primer reporte, el equipo dio otra información entrada la tarde donde explicó “en las valoraciones iniciales hechas a Miguel Ángel “Supermán” López, luego de la caída que sufrió en la etapa 2 del Tour of the Gila, no parece tener fracturas”, dando un primer parte de tranquilidad para lo que sigue del año deportivo.

El cuadro antioqueño bastante meticuloso a la hora de cuidar a su máxima figura, aseguró que no se quedará con ese primer concepto. Por el contrario, aunque en una primera revisión no se vieran fracturas ahondarán en el ciclista para terminar de dar un parte completo: “Sin embargo, será sometido a exámenes en las próximas horas para descartar cualquier inconveniente”.

Además de lo dicho, el Team Medellín dio a conocer un compilado de varias imágenes en donde se ve a detalle las raspaduras que tuvo López. En las fotos difundidas a los medios de comunicación, se logra apreciar que su pierna y cintura por el lado derecho de su cuerpo, fueron de las más afectadas en el roce con el asfalto.

Finalmente, de concretarse que en su parte ósea no hay ninguna dificultad, se espera que basten las múltiples curaciones en la piel de ‘Supermán’ para verlo entrenar pronto. Además, también se espera que este accidente de carrera complique los planes del colombiano, que aparecía entre las cartas del equipo para afrontar la invitación al Tour de Grecia entre el 2 y el 6 de mayo.