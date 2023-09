Nairo Quintana recibe decisión sobre su futuro y confirman verdadera razón por la que equipo le hizo el feo

Pese a que quieren conformar una nómina competitiva, el periodista Daniel Benson, editor del medio Global Cycling Network, confirmó que el fichaje de Quintana, por el momento, no es viable para el Trek. Asimismo, enfatizó que no hay ningún acercamiento con el colombiano .

“Les puedo decir que ayer me acerqué al señor Alexander Vinokurov. Le pregunté directamente por el caso de Quintana. No habló ante las cámaras, pero confirmó que tenía todo el permiso de hablar sobre este tema. Me dijo textualmente que tenía 30 corredores, y que no tenía espacio para un ciclista más”, precisó el expedalista.