¿No lo prestan o se negó? Cruce de versiones sobre la ausencia de Egan Bernal en el Mundial de Ciclismo

Este mismo viernes, antes de tomar la partida de la etapa 19, Egan habló al respecto y confirmó que, después de hacer un análisis del recorrido, descartó hacer parte del combinado nacional. “La verdad que sí me escribieron, pero es un recorrido que no me favorece para nada y creo que tampoco voy a aportar mucho. Llevar un escalador, o yo siendo escalador en el Mundial en el que es totalmente plano, en un circuito de mil curvas, realmente poco voy a hacer allá”, dijo el zipaquereño a ESPN.