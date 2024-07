Queen Saray Villegas, diploma olímpico en París: ¿por qué su hermana Liz no compitió a su lado y qué relación tienen con Karol G?

Aunque en escenarios diferentes, la historia de estas gemelas de 20 años se parece a la de Carolina Giraldo. “Durante muchos años viví muy decepcionada de ser una mujer. Me encontré en el camino con tantos rechazos y oportunidades perdidas por esa causa, que me preguntaba por qué no había nacido siendo un hombre”, dijo la cantante paisa cuando fue elegida Mujer del Año en los Premios Billboard Women in Music 2024.