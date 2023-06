Revolucionario: Rigoberto Urán revela cómo usa la inteligencia artificial en sus exitosos negocios

Rigo la tiene clara. Sabe que del ciclismo no vivirá toda la vida y por eso se prepara más alla del pedaleo y las competencias.

A sus 36 años es todo un empresario. Tiene una marca de ropa llamada ´GorigoGo´; una marca de café; lugares para divertirse en familia como ´La finca de Rigo´; Uranium, una marca de bicicletas, además de un taller y un evento denominado ´El Giro de Rigo´.

Rigoberto Urán en el Tour de Francia 2022 - Foto: SEMANA - Felipe Freire

Sus negocios iniciaron en 2014, año en el que fue segundo en el Giro de Italia, detrás de Nairo Quintana.

Su empuje como empresario lo tiene hoy en las páginas de la revista Forbes es una publicación especializada en el mundo de los negocios y las finanzas que tiene comercialización en Estados Unidos.

Con dicho medio de comunicación, Urán recordó como empezó a forjar su imperio, haciendo de vendedor al otro lado de la línea telefónica e incluso llevando casa por casa sus productos.

“Teníamos el problema de que vendíamos mucho sin tener inventario, así que me tocó llamar una por una a las personas que ya habían comprado para avisarles que su pedido se les iba a demorar pero sí les iba a llegar. Cuando se daban cuenta de que era yo que les decía ‘mijito hola’ empezaban a llamar al papá, al tío, al abuelo, y me los pasaban porque no podían creer que fuera yo. Era muy bacano porque la gente nos apoyaba mucho”, indica Rigo.

El empresario y ciclista abrió un nuevo negocio en el Oriente de Antioquia, se trata de ´la finca de Rigo´el nuevo parche en el oriente antioqueño, con restaurante, bar, buena música, tienda GO RIGO GO, taller de bicicletas, zona de Picnic, granja con animales, pista de BMX, buenos parqueaderos y el hogar de su nuevo perro. - Foto: Equipo de comunicaciones de Rigoberto Urán

El nacido en Urrao, Antioquia, quién trabajó por primera vez vendiendo chance y hasta lavando carros cuando apenas era un niño y tras la muerte de su papá, recuerda que su movida empresarial empezó con producción de 2.000 a 3.000 unidades de camisetas y que la casa de su mamá fue la sede principal. A 2017, su crecimiento fue abismal. El 1000% respecto al 2016.

“Hoy ‘Go Rigo Go’ ya tiene 270 empleados, 12 tiendas en ocho ciudades de Colombia y presencia en más de 20 países a donde llega bajo el modelo de distribución”, dice el artículo de Forbes.

Cabe destacar que el carisma y las grandes ocurrencias de Rigo, han hecho también incrementar sus seguidores en redes sociales y la de sus marcas.

Su ingenio no solo lo usa para atraer más likes o follows. Ahora, hace uso de la inteligencia artificial a través de ‘Rigobot’ y mejorar la respuesta en atención al cliente de su página web.

Rigo cree en el talento colombiano y por eso trabaja con una empresa cafetera llamada Keybe, que ha tenido como clientas a Manuel Turizo, Juan Fernando Quintero y J Balvin.

Rigo Urán junto a su equipo, EF Education First, en la Vuelta a España - Foto: @lavuelta

Ahora los clientes de los diferentes productos del antioqueño se comunican a través de un Smart Chat, sea por Instagram, Facebook Messenger, Whatsapp Business y todas las plataformas digitales de la marca. Con esta unión, ha aumentado un 50% de productividad en las ventas. 500 conversaciones diarias y más de 135.000 datos.

“La tecnología usa modelos de machine learning, NLP (Procesamiento de Lenguaje Natural) y NLU (Entendimiento de Lenguaje Natural). Identifica el género de la persona y sus intereses, al punto de decirle ‘mijito’ o ‘mijita’ en cuestión de segundos. Esto mientras tipifica sus comportamientos y le sugiere a la marca la mejor manera de abordarlo para aumentar el impacto”, agrega Samuel Urquijo, CEO de Keybe a Forbes.

Rigo sabe rodearse de quienes potencian sus negocios. Colombia, México y Estados Unidos son mercados ya conquistados. La meta es España.

“Yo ya voy de salida en el ciclismo y tengo claro que quiero seguir haciendo que la gente se enamore de este deporte desde otras áreas. El deporte transforma vidas. Mírame a mí, un gamín que monta bicicleta, sin estudio. El deporte me ha dado todo lo que tengo”, finalizó en Forbes.