Rigoberto Urán le manda fuerte vainazo al gobierno en pleno Tour de Francia 2023

Ante este panorama, el corredor del EF Education First habló este martes en exclusiva con ESPN y aceptó que su nivel no ha estado a la altura de la competencia , enfatizando en que las sensaciones no son las mejores y que ha sufrido bastante la carrera.

“No he tenido las mejores sensaciones, he tenido días donde he sufrido mucho. Ya me siento mejor y vamos con toda hasta el final. Si yo supiera que me iba a encontrar tan mal en el Tour, no hubiera venido. Una semana antes tenía muy buenas sensaciones y tenía muchas ilusiones. Yo respeto mi trabajo y trató de hacer lo mejor. Lo seguiré intentando”, precisó.