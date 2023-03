Rigoberto Urán y Álvaro Hodeg, presentes en triste listado de la UCI en 2023

El ciclismo colombiano anda entre algodones en el inicio del 2023. Corredores como Daniel Felipe Martínez y Santiago Buitrago son los únicos que sacan por el momento, la cara por el país en el ámbito internacional.

Nairo Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán, pasados tres meses, son una total incógnita de cara a la parte gruesa de la temporada donde se van a encontrar con las tres grandes: Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. - Foto: Getty Images

En el caso del boyacense Quintana, al no estar vinculado con ningún equipo, no ha podido tener competencia oficial. La única muestra de su presente se dio en los Campeonatos Nacionales de Ruta en Colombia, donde quedó como tercero en la clasificación general de la prueba élite, misma que ganó Esteban Chaves y que tuvo a Dani Martínez en la segunda casilla. Desde esto, solo se le ha visto en las últimas semanas a Quintana en entrenamientos en Europa, pero sin saber cuál será el día que un cuadro de la UCI lo confirme.

Por parte de Egan, este tuvo que enfrentarse a periodos de rehabilitación en una de sus piernas tras competir en la Vuelta a San Juan, de la que salió afectado en una de sus rodillas y le impidió seguir en acción en las competencias que estaban previstas para él.

En conversación con el medio de comunicación especializado Cyclingnews, el director del Ineos Grenadiers, Rod Ellingworth, anunció que Egan Bernal regresará a una carrera de tres semanas antes de lo que algunos imaginan.

Egan Bernal reaparecía hacia finales de marzo con dos competencias en Europa. - Foto: Getty Images/Maximiliano Blanco

Aunque no se ha confirmado en qué carrera competirá, se estima que desde el Ineos lo manden a la Vuelta a Cataluña y la Coppi Bartalli, ambas en el calendario del equipo. La primera se llevará a cabo del 20 al 26 de marzo, mientras que la otra competencia, en Italia, será del 21 al 25 de marzo.

Con un panorama claro para el zipaquireño, los dos que aún no tienen la menor idea de cuándo será su aparición nuevamente en el viejo continente son Rigo Urán y Álvaro Hodeg. El primero se perdió los Nacionales de Ruta en Colombia por un virus; su equipo EF Education First prefirió no esforzarlo en una competencia del calendario que no representaba puntos para sus intereses y hasta el momento solo se le ha visto entrenando en sus historias de Instagram a la espera del día que aparezca convocado.

Finalmente, la situación de Álvaro Hodeg es tal vez la más alarmante, pues después de una recuperación de casi un año, tras su accidente automovilístico en 2021, hacia finales del año anterior se supo que su recuperación total había sido exitosa y que el vinculado al UAE Emirates Team tendría al 2023 en su calendario como el momento donde se sentiría de forma plena para su regreso. No obstante, no ha habido noticias significativas y por eso al igual que Urán, está en el listado de la UCI de 15 corredores sin acción.

Álvaro Hodeg se recuperó de varias intervenciones quirúrgicas. - Foto: Instagram: alvarohodegchagui

Lista de los corredores WorldTour sin acción en 2023

1. Rigoberto Urán - EF Education-EasyPost

2. Henrich Haussler - Bahran Victorious

3. Yukiya Arashiro - Bahrain Victorious

4. Jan Polanc - UAE Team Emirates

5. Marc Sarreau - AG2R Citröen Team

6. Amaury Capiot - Arkéa-Samsic

7. Álvaro Hodeg - UAE Team Emirates

8. Arnaudn Jansen - Team Jayco AlUla

9. Juan Ayuso - UAE Team Emirates

10. Jonas Rickaert - Alpecin-Deceuninck

11. Juan Pedro López - Trek-Segafredo

12. Mick Van Dijke - Jumbo Visma

13. Antoine Raugel - AG2R Citröen Team

14. Thibau NYS - Trek-Segafredo

15. Domenico Pozzovivo - EOLO Kometa