Santiago Buitrago destrozó la montaña y firmó espectacular etapa 15 en la Vuelta a España 2023

No obstante, Buitrago y otro de los escapados lo marcaron con firmeza, evitando que les quitara la opción de ganar. Cuando volvieron a pasar por Zuarrarrate, fue esta vez el colombiano el que salió al ataque y logró despegar al presunto enemigo.

“Puedo decir que hice mucha preparación para estar en el Tour, pero las cosas no han salido. No estaba previsto hacer La Vuelta, pero pedí al equipo que me dejara hacerla para intentar alguna victoria de etapa”, declaró Rui Costa en la línea de meta.