Se supo todo: Egan Bernal rompió el silencio y contó la verdad sobre su posible retiro del Tour

Egan desmintió que haya salido positivo como su compañero Tom Pidcock, quien sí se retiró de la carrera el pasado sábado antes de la etapa que pasaba por el Col du Tourmalet. “No, no. En la primera y segunda semana he tenido gripa, pero me he hecho dos pruebas de covid y han salido negativas. La verdad que sí he tenido momentos en los que he estado con gripa, dolor de garganta, dolor de cabeza y todo eso”, afirmó.