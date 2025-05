Sentencian final de Egan Bernal en el Giro de Italia 2025: rival no calló y le habló sin miedo al colombiano

En otras palabras, el integrante del UAE hizo referencia a la amistad que tiene con Santiago Molano. “ Es una persona con la que tengo algo más que una relación laboral, lo aprecio mucho , he tenido la suerte de compartir momentos con el, he estado en algunas de las victorias más importantes que ha conseguido y compartir con gente latina lo hace mucho más fácil. Son muy agradecidos, está Sebas, pero también Fernando Gaviria, Muñoz, Ardila”, expresó.

Por último, habló de Isaac del Toro. “Está siendo muy fácil, es un chico que se divierte, que lo ves que se divierte. Te puedo decir que hace nada, diez minutos antes de conectarme contigo, me pidió algo y me ha dado las gracias y me dice: ‘Todo bien, no estrés’”, afirmó.