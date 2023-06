Tour de Francia 2023: Sergio Higuita no va, pero se sumó otro colombiano que no estaba en las cuentas

El Tour de Francia 2023 ya tiene a la mayoría de equipos confirmados para el inicio de la carrera este sábado primero de julio en Bilbao. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) y Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) parten como grandes favoritos al título, pero cualquier cosa puede pasar teniendo en cuenta la reciente lesión del esloveno y las pocas veces que Vingegaard ha actuado como líder único del Jumbo.

Los colombianos estarán bien representados por Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Daniel Martínez (Ineos Grenadiers) y Rigoberto Urán (EF Education EasyPost), aunque no serán los únicos sobre los que reposarán los objetivos del país en la grande bouclé.

Esta semana se irán despejando varias dudas sobre la delegación nacional en un Tour que se antoja positivo para los ‘escarabajos’ por la cantidad de puertos de montaña que aparecerán desde la primera hasta la última semana.

Justamente es ese aspecto el que provocó cambios de última hora en los equipos, empezando por el Bora Hansgrohe, que desistió a última hora de convocar a Sergio Higuita por los quebrantos de salud con los que había afrontado el Tour de Suiza la semana pasada.

Sergio Higuita durante la presentación oficial de la etapa 1 - Foto: Getty Images

El ‘Monster’ había dicho que su presencia en el Tour de Francia dependía de lo que hiciera en Suiza y así fue. La dirigencia del Bora confirmó este lunes que el último cupo del equipo quedará en manos del austriaco Patrick Konrad, descartando de paso a una de las grandes cartas del ciclismo colombiano en Europa.

El equipo alemán entonces queda conformado oficialmente por Patrick Konrad (AUT), Marco Haller (AUT), Jai Hindley (AUS), Emanuel Buchmann (GER), Danny Van Poppel (HOL), Jordi Meeus (BEL), Bob Jungels (LUX), Nils Politt (GER).

La nómina del Bora Hansgrohe para el Tour de Francia 2023 - Foto: @BORAhansgrohe

Esta mala noticia para Colombia, que pierde uno de sus ciclistas de renombre para romper la sequía de victorias en el Tour, toma por sorpresa a los aficionados del ciclismo, que ya daban por hecha la presencia del antioqueño en la segunda grande del año.

Y es que el mismo pedalista se había encargado de confirmar que estaría entre el pelotón de participantes. “La idea es ir a Tour de Suiza y si tengo buenos resultados, el equipo me tiene en la nómina para el Tour de Francia. Esperemos tener un buen rendimiento para poder estar en esta nómina. Me he preparado lo mejor posible”, declaró el 29 de mayo en Caracol Radio.

El problema es que desde abril los resultados no se dieron como esperaba el Bora. Higuita no finalizó la Lieja-Bastoña-Lieja, se retiró del Tour de Romandía y en el Tour de Suiza tuvo un perfil secundario que lo dejó en la posición 43°, muy lejos de Rigoberto Urán (EF Education EasyPost) y Harold Tejada (Astana), quienes terminaron dentro del ‘Top 10′.

Harold Tejada se ganó su lugar

Pero no todo es malo para Colombia, pues, al tiempo que se descartó a Higuita, se confirmó que Harold Tejada hará presencia con el Astana en busca de pasar la página a los malos resultados del equipo kazajo en la actual temporada.

El huilense fue décimo en la clasificación general del Tour de Suiza e hizo méritos para participar en la que apenas será su segunda experiencia en el Tour de Francia. Harold debutó en la ronda gala en el año 2020 con un decoroso lugar 45° en la general, puesto que quiere mejorar este año, aunque su principal objetivo será conseguir alguna victoria de etapa.

Harold Tejada disputará su segundo Tour de Francia. - Foto: Getty Images

Tejada estará acompañado de un equipo plagado de experiencia en el que aparecen figuras como Cees Bol (NED), David De La Cruz (ESP), Yevgeniy Federov (KAZ), Alexey Lutsenko (KAZ), Gianni Moscon (ITA), Luis León Sánchez (ESP) y el interminable Mark Cavendish (ING), que buscará romper el récord de victorias en el Tour, ese que comparte con el mítico Eddy Merckx con 34 triunfos cada uno.