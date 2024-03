Accidente para Egan Bernal en la etapa 1 de la Vuelta a Cataluña; dejó triste final

A escasos 500 metros de la meta, el zipaquireño que iba con la fuerza de lograr cruzar en los puestos de privilegio la meta, no pudo hacerlo por sus propios medios y tuvo que esperar la ayuda de uno de los carros del equipo. La razón, que en medio del afán de algunos competidores por llegar en los primeros puestos se terminaron atrapados contra unas barandas.

Si bien las cámaras de la transmisión no mostraron el momento exacto en el que el colombiano cayó, sí lo grabaron mientras se intentaba acomodar nuevamente en su bicicleta, situación que no terminó por suceder y al final, su escuadra lo recogió para dar por terminada su participación en el primer día.

Por no haber acabado la competencia encima de su bicicleta se podría pensar que esto le acarrearía algún tipo de sanción, no obstante, una vez los corredores entren en el último kilómetro, las reglas apuntan a que cualquier accidente o situación desafortunada, no interferirá, a excepción de los tiempos donde sí se verán perjudicados.