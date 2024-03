Ventilan pelea de Nairo Quintana en la Vuelta a Cataluña: rival lo llamó “estúpido” y se le burló en la cara

Nairo Quintana (Movistar) no tuvo el mejor debut posible en la Vuelta a Cataluña. Más allá que el colombiano no entró en la pelea por la clasificación general, lo que más preocupó a sus fanáticos fue que se retirara en la última etapa, en Barcelona, producto de una caída que lo sacó de contienda.

Pero no todos le dieron una calurosa bienvenida a Nairo. El ciclista neerlandés Wout Poels, perteneciente al Bahrain Victorious, reveló este lunes (25 de marzo) una pelea que tuvo con el colombiano en pleno ascenso de la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña.

“Estábamos subiendo en una cuesta final y me sentía bien. Quería avanzar, pero nadie me dejaba. Decidí seguir a (Enric) Mas”, explicó Poels en declaraciones para el pódcast de su colega Dylan van Baarle, ciclista del Visma-Lease a Bike.

Nairo, que acudió a la carrera catalana como gregario de Mas, le impidió a Poels posicionarse detrás de su líder y allí empezó el tenso enfrentamiento que acabó entre empujones. “ Quizás fue molesto, pero no es que quisiera adelantarlo. Pero en un momento dado, me dio un codazo ”, dijo al aire.

Poels hurgó en la herida del colombiano, lo que hizo que su molestia creciera. “Creo que me entendió. Entonces pensé que tal vez no debería haber dicho eso. Pero él mismo estaba lo suficientemente estúpido como para utilizarlo en el Tour de Francia ”, lanzó.

En la transmisión oficial no se vieron imágenes al respecto de este encontronazo entre Nairo y Poels, pero la confesión del ciclista neerlandés ha dado de qué hablar entre los aficionados del ciclismo, quienes todavía recuerdan lo que sucedió cuando el entonces corredor del Arkéa-Samsic fue despojado del sexto lugar que había conseguido en el Tour del 2022.

Al ver lo que estaba sucediendo, Iván García Cortina, compañero de Quintana en el Movistar, le devolvió gentilezas a Wout Poels y también le recriminó por su actitud. “En la cima, estaba lleno de gente. Entonces Cortina se interpuso entre ellos justo antes de la cima. Se enderezó y me dio un puñetazo en la parte superior del brazo. Mis brazos no están muy desarrollados, así que me dolió mucho”, dijo el del Bahrain.