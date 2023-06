Video | Egan Bernal emocionó al ciclismo mundial en la presentación del Tour de Francia; ovación total

Para Colombia, el inicio del Tour de Francia 2023 genera mucha ilusión, al igual que para los amantes del ciclismo mundial, quienes tras tres largos años sin poder verle, tendrán la fortuna de disfrutar nuevamente de la presencia de Egan Bernal. El corredor colombiano, que sufrió un grave accidente durante 2022, logró recuperarse de estar al borde de la muerte y hoy hace parte del Ineos Grenadiers en la ronda gala.

Desde ya hace un par de días que se venía confirmando la presencia del zipaquireño, no obstante, este jueves en la presentación oficial, verlo en la tarima de Bilbao causó una infinita emoción. Egan fue recíproco con ese cariño que le estaba ofreciendo la gente y con saludos de esta región, sumado a varios mensajes bastante sentidos, hizo que la ovación fuera absoluta para él.

Quien estaba a cargo del evento le consultó si estaba en plena condición física para llegar a ilusionar con poder pelear por la clasificación general. El colombiano, sincero, respondió: “no estoy a mí 100 %, no estoy como estaba para ganar un Tour de Francia. Pero sí estoy con más ganas, creo que es el Tour que más me hace ilusión de estar acá”.

Aunque la carrera acabará en Francia, no iniciará allí. El punto de partido será Bilbao, en España. Desde allí, se hizo la presentación de los equipos. A los aficionados presentes en este lugar les mandó un mensaje que los hizo emocionar: “espero que la afición vasca disfrute de estas tres primeras etapas, por que se lo merecen muchísimo. Son la afición más linda que tiene este deporte”.

Egan Bernal sobrepasó el momento más complicado de su vida tras un accidente vial. - Foto: Getty Images

En charla con ESPN, luego del evento principal, entregó una declaración inédita sobre la decisión que tomó en conjunto con su equipo de estar en la segunda grande del año: “estoy muy contento de estar en el Tour, esto no estaba en los planes hasta hace diez días o menos, pero el Tour es el Tour y siempre será una felicidad estar acá”.

Agradecido con la escuadra británica por tenerlo en cuenta, sentenció que buscará hacer el mejor papel posible para retribuir esa confianza: “el equipo decidió traerme y yo voy a tratar de hacer lo mejor posible, disfrutar la carrera y dejarlo todo en las 21 etapas por el equipo y la gente que me apoya”.

Egan Bernal y Daniel Felipe Martínez con el Ineos en el Tour de Francia 2023. - Foto: Getty Images

Objetivos claros

Días atrás, en rueda de prensa ofrecida por su equipo, contó cómo se tomó la decisión de ir al Tour 2023: “mis planes eran estar en vacaciones después de Dauphiné. Durante la carrera yo no estuve mal, entonces el equipo tomó la decisión y me preguntaron y me dijeron que debía mantenerme enfocado en esas dos semanas después de la carrera por si era llamado. Para mí es un honor, entonces no fue difícil, ellos me dijeron y estoy aquí”.

En muchas ocasiones, se habló de que era la ronda gala su objetivo del 2023. Sobre ello dijo: “estaba midiéndome conmigo mismo y, la verdad, creo que llego en una buena condición y me siento contento, con ganas. Creo que las últimas dos semanas antes del Tour fueron un buen entrenamiento y voy a llegar en mejor condición que la que tuve en Dauphiné, así que creo que eso da un punto de partida para saber cómo estoy”.

Egan Bernal llegó en el undécimo lugar tras la etapa 5 del Critérium Dauphine. - Foto: Getty Images

Para terminar, este martes, en medio de la presentación, anunció que no sentencia estar en la lucha principal y será el día a día el que le marque para qué está: “no estoy seguro, serán tres semanas después de mucho tiempo, no estoy preparado para esta carrera al ciento por ciento, pero daré lo mejor”.