Video | Famoso ciclista fue ‘tumbado’ al piso tras finalizarse la etapa 5 del Tour de Francia 2023

Carlos Rodríguez, compañero de Egan Bernal y Daniel Felipe Martínez, no ocultó su enojo al ser tumbado de su bicicleta.

Este miércoles se vivió el primer gran reto de montaña en el Tour de Francia, el cual dejó como flamante líder de la general al australiano Jai Hindley (Bora-Hansgrobe), quien cruzó la meta de primero y además se quedó con el maillot amarillo. Fue una etapa frenética, que se destacó principalmente por el feroz ataque de Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) sobre el esloveno Tadej Pogačar, quien tuvo un día para el olvido.

Por su parte, entre los colombianos se destacó Daniel Felipe Martínez (Ineos Grenadiers) tras llegar séptimo en esa primera exigida prueba de la montaña, que tuvo paso por los famosos Pirineos. En cuanto a la general, su compañero Egan Bernal quedó en la casilla 20, a cuatro minutos del líder.

Daniel Martínez llegando a la meta de la etapa 5 en Laruns. - Foto: Getty Images

Ahora bien, más allá de la etapa dramática en sí, las reacciones en la llegada a Laruns no se hicieron esperar. Los protagonistas dieron sus reacciones luego de la jornada, e incluso uno de los protagonistas tuvo una ‘sorpresita’ que ningún ciclista quiere pasar en estos momentos. Así lo hizo saber con su enojo.

La viral caída de Carlos Rodríguez tras la quinta etapa del Tour de Francia

Al cruzar la línea de meta, precisamente en el momento de integrarse con su equipo en el autobús, el pedalista Carlos Rodríguez sufrió una sorpresiva caída al tropezarse involuntariamente con una persona que, al parecer, integraba el staff técnico de la organización.

Así se evidenció en varios metrajes de Twitter, en donde Rodríguez iba tranquilo en su bicicleta y, de repente, se cruza con el personaje que lo lleva al suelo. Por fortuna el español tenía el casco, pues se fue directo al pavimento de cabeza. Puso uno de sus brazos para amortiguar la caída, pero no le ocurrió absolutamente nada.

Equipo del Ineos Grenadiers. - Foto: Getty Images

Eso sí, el susto fue bravo para él y sus compañeros de equipo, como lo son el mismo Egan Bernal y Daniel Felipe Martínez. Apenas se levantó, con el evidente enojo en su rostro, fue directo a reclamarle al personaje que le obstaculizó el paso y no tuvo cuidado con Rodríguez, pese a que estaba a su espalda y no pudo verlo.

Buen susto de Carlos Rodríguez @INEOSGrenadiers al terminar la etapa #TDF2023 pic.twitter.com/veUWmxalJL — Robert Marcé ⛰🚵🏻 (@robert_marce) July 5, 2023

En definitiva, ha sido un certamen muy accidentado para los españoles. Por ejemplo, cabe anotar que Enric Mas (Movistar Team) tuvo que abandonar el Tour tras una fuerte caída que involucró a Richard Carapaz (EF) apenas en la etapa inaugural.

En esta oportunidad, aunque no le pasó nada, el susto quedó grabado en las diversas cámaras.

Si se habla de su rendimiento en la reciente etapa quinta, Rodríguez finalizó décimo en la batalla a 1 minuto y 38 segundos del líder Hindley. Fue el segundo en llegar en representación del Ineos, después de Daniel Felipe Martínez. El español actualmente está en la novena casilla de la clasificación general, a 1′56″ del líder.

Pogačar y su preocupación al finalizarse la quinta etapa

Más allá de la discreta presentación que tuvo el ciclista del UAE Team Emirates, el joven esloveno no ocultó su tristeza luego del abandono de su novia Urška Žigart, quien sufrió una caída en el Giro de Italia Femenino y tuvo que abandonar por una “conmoción cerebral leve y abrasiones en la piel”, de acuerdo con el comunicado de su equipo, el Jayco AlUla.

“Me sentía bien después de la carrera, pero poco después de la meta me he entristecido porque me han dicho que mi novia Urška se ha caído en el Giro Donne y podría tener conmoción cerebral. Eso sí que son malas noticias; mucho más tristes que perder 50″ o 1′ con Jonas”, fueron las palabras de Pogačar al cruzar la meta en la etapa de este miércoles.