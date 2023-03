Video muestra el calvario que pasó Egan Bernal en la etapa 3 de la Vuelta a Cataluña 2023

Este miércoles, la Vuelta a Cataluña tuvo el desarrollo de su tercera jornada, la cual dejó el vibrante duelo entre el esloveno Primoz Roglic y el belga Remco Evenepoel, que dejó como ganador a este último.

El campeón de la Vuelta a España 2022, atacó a sus rivales faltando solo 4,2 km para la línea de meta y el único que le pudo seguir el paso fue Primoz Roglic, con quien disputó la victoria de etapa. Seguido de ellos, llegó a la línea meta Giulio Ciccone, a 6 segundos; Mikel Landa y Joao Almeida, a 27 segundos; y Michael Woods, Jai Hindley y Esteban Chaves a 31 segundos.

Ahora, en cuanto a la actualidad de los colombianos, Esteban Chaves se mantuvo, mientras que Egan Bernal, carta principal para esta carrera, volvió a ceder tiempo con respecto a sus rivales. Aunque el líder del Ineos ha manifestado que su objetivo no es pelear por el título en esta competencia, si ha dado muestras que aún no está al nivel de los favoritos en esta temporada.

Egan Bernal está en el lote de grandes nombres para la competencia. - Foto: Getty Images

Una clara muestra de ello se dio sobre el ascenso al Col de la Creueta, a falta de 39 kilómetros para arribar a la meta. El colombiano volvió a sufrir para aguantar el ritmo del pelotón al que finalmente no mantenerle el ritmo y vio como quedaba rezagado con los hombres de punta.

Al final dela jornada, Egan terminó cediendo más de diez minutos con respecto al ganador de la jornada y más de trece en la general que domina Evenepoel.

#Ciclismo | 🚴‍♂️ A Egan no le da; video dejó ver que Bernal aún no está para pelearle a los capos del World Tour pic.twitter.com/vnUcQB5T2a — videos famosos (@RicardoParraMo4) March 22, 2023

Egan ya ha manifestado que su objetivo es volver a retomar su forma física luego de la lesión sufrida en la Vuelta a San Juan, única competencia disputada antes de Cataluña.

Pensando en lo que viene para este 2023, el campeón colombiano se ha mostrado muy sincero, teniendo en cuenta las grandes vueltas. Aunque su mayor objetivo es el Tour de Francia, competencia donde ganó en el año 2019, el zipaquireño ha dejado entre ver una posible ausencia para la grande boucle.

“Me gustaría ir al Tour, es la carrera más importante del mundo y es mi objetivo desde el comienzo del año”, dijo en un comienzo, sin embargo, aseguró que “el tiempo dirá si estoy listo. Si no estoy bien, es mejor no ir”.

Las palabras de Egan ha comenzado a despertar la duda para la carrera que se corre en el mes de julio, y aunque queda un buen tiempo, el panorama no parece favorable para el cafetero.

Egan Bernal en la Vuelta a Cataluña - Foto: Getty Images

Año clave

Egan también contó que este año será clave en su carrera deportiva, pero no definitivo. Es decir: si su recuperación no avanza como quiere, tendrá la paciencia para volver a ser el de antes. Eso sí, cada mañana se levanta con el ánimo de entregar cada gota de sudor para continuar siendo el Joven maravilla que ganó dos de las tres grandes vueltas.

“No me he metido en la cabeza que el año sea definitivo y si las cosas no marchan por el buen camino, esto no tendría una influencia inmediata sobre mi futuro como corredor (...). La lógica diría que yo no estoy en la medida para ganar carreras esta temporada, me diría que el camino es largo y que la primera de las cosas será la de reencontrar un ritmo normal”, dijo.

Por lo pronto, Egan va día a día y se enfoca en lo que será la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña, la cual se disputará este jueves. Relativamente habrá un descanso entre los favoritos después de tres días de montaña. La llegada será a Sabadell (Barcelona) tras recorrer 188,2 kilómetros.

Clasificación general

1. Primoz Roglic (Jumbo Visma) - 12h 42 -a′ 38′'

2. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) - mt.

3. Giulio Ciccone (Trek Segafredo) - a 19′'

4. Mikel Landa (Bahrain Victorious) - a 44′'

5. Joao Almeida (UAE Team Emirates) - a 44′'

6. Michael Woods (Israel-Premier Tech) - a 48′'

7. Jai Hindley (Bora Hansgrohe) - a 48′'

8. Esteban Chaves (EF Education-EasyPost) - a 48′'

9. Cian Uijtdebroeks (Bora Hansgrohe) - a 58′'

10. Marc Soler (UAE Team Emirates) - a 1:12′'.

