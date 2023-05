Video | Perro sin control casi provoca desastre en el Giro de Italia 2023; Evenepoel salió afectado

Luego de tres etapas consecutivas vistiendo de rosa, el belga Remco Evenepoel tomó la partida este miércoles con los colores de la bandera arcoiris que lo identifican como el vigente campeón mundial de ruta.

Tal como lo había advertido luego de la contrarreloj inicial, la estrategia era perder la camiseta de líder el martes y dejar que los fugados fueran protagonistas como al final se cumplió al pie de la letra. Evenepoel quedó entonces en el segundo lugar de la clasificación general detrás del noruego Andreas Leknessund (Team DSM), que hizo historia al ser el segundo corredor nacido en su país que viste la maglia rosa en 106 ediciones.

“Hice un ataque para romper la fuga y lo logré, pero Paret Peintre me alcanzó en el descenso. Me dolían mucho las piernas, pero es súper especial estar de rosa. Ese era el objetivo antes de la etapa pero como todo el mundo sabe, andar en bicicleta no es tan fácil y lograrlo es increíble”, comentó Leknessund luego de llegar segundo en la cuarta fracción.

La idea de Evenepoel y el Quickstep es quitar un poco la presión de llevar el liderato desde el primer día y evitar desgastes innecesarios faltando todavía tres semanas para el final de la carrera. “Ese era el objetivo. Todavía estamos a tiempo para recuperar la maglia rosa. Nuestro objetivo era renunciar al liderato. Estoy satisfecho. Superamos bien esta etapa en condiciones frenéticas. Las primeras 2 horas hicimos un promedio de 44 Km/h, ritmo muy elevado”, advirtió el belga.

Remco Evenepoel salió bien abrigado para afrontar la tarde lluviosa en Italia - Foto: Getty Images

Caída inesperada para Remco

En medio de la torrencial lluvia que cayó antes y después de la partida en Atripalda, fue Remco justamente uno de los que se fue al suelo por la humedad de las carreteras y un travieso perro que se le atravesó en el camino a uno de sus compañeros cuando marchaba tranquilamente sobre la zona media del pelotón.

La transmisión oficial muestra el momento en que un pequeño cachorro cruza la vía, se sube al andén, pero, al ver pasar a los ciclistas, regresa y les ladra muy cerca de las ruedas. El gregario de Evenepoel, sin espacio de maniobra, trata de evadir al animal, pero termina cayendo y deslizándose por varios metros hasta que se pone en pie y se retira de la carretera para evitar un accidente más grave.

Producto de esa caída, sale volando un bidón que luego provocaría el incidente para el jefe de filas de la escuadra belga.

🚴‍♂️🇮🇹 | Oh nee, een hond op de weg. En Remco Evenepoel is een van de grootste slachtoffers!. Hij zit weer op de fiets, maar hoe groot is de schade bij de topfavoriet? 😱😱



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/6BoV0j6ZNv — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 10, 2023

La preocupación se hizo presente en la dirigencia del Soudal Quickstep cuando se percataron que su líder se sentó en la vía y tomó algunos minutos para volverse a poner en pie ayudado por un par de compañeros que se detuvieron para ayudarlo a reconectar con el grupo principal.

Afortunadamente para el corredor belga, vigente campeón de la Vuelta a España, solo se trató de un susto que rápidamente se hizo viral a través de las redes sociales. Minutos después, las cámaras lo captaron en plena persecusión y Remco mostró pulgar arriba para confirmar que todo estaba en orden.

Remco Evenepoel saludando a los fanáticos en la salida de la etapa 5 - Foto: AFP

Este miércoles no se esperan grandes movimientos en una etapa diseñada especialmente para medir las fuerzas de los velocistas, aunque no se descarta que algún ataque lejano pueda triunfar dadas las condiciones de los dos puertos de montaña con los que arranca la jornada.

Evenepoel y Roglic, máximos favoritos al título, guardarán fuerzas para lo que viene el viernes con un final en alto que promete sacar chispas en el pelotón.

Evenepoel permanece segundo en la clasificación general - Foto: AFP

Clasificación general (etapa 4) - Giro de Italia 2023

1. Andreas Leknessund (NOR/DSM) - 14:35:44

2. Remco Evenepoel (BEL/Soudal-Quick Step) a 0:28

3. Aurélien Paret-Peintre (FRA/Ag2r-Citroën) a 0:30

4. João Almeida (POR/UAE Emirates) a 1:00

5. Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) a 1:12

6. Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) a 1:26

7. Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) a 1:26

8. Toms Skujins (LAT/Trek-Segafredo) a 1:29

9. Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) a 1:30

10. Jay Vine (AUS/UAE Emirates) a 1:36

...

17. Rigoberto Urán (COL/EF Education-EasyPost) a 2:25

24. Santiago Buitrago (COL/Bahrain Victorious) a 2:52

27. Einer Rubio (COL/Movistar Team) a 3:35

160. Fernando Gaviria (COL/Movistar Team) a 43:18