Al Junior del ‘Bolillo’ Gómez le llegaría importante jugador desde Europa

Aunque los ojos del fútbol colombiano están centrados en la final entre Millonarios y Atlético Nacional, hay equipos que se están moviendo para mejorar sus planteles de cara al segundo semestre de la Liga BetPlay.

Es el caso de Junior de Barranquilla, que hasta ahora ha anunciado al extremo Pablo Rojas y estaría a horas de confirmar al arquero uruguayo Santiago Mele, los defensores Emanuel Olivera y Víctor Moreno y al delantero Gonzalo Lencina.

Pablo Rojas fue el primer refuerzo oficial de Junior para el 2023-II. - Foto: @JuniorClubSA

No obstante, hay un nombre que prácticamente es un hecho que llegará a la plantilla que dirige el entrenador Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez: el defensor Gabriel Fuentes.

El gerente de Junior, Héctor Fabio Báez, indicó que por ahora el samario de 26 años estará en el cuadro barranquillero, después de haber pasado una temporada en el Real Zaragoza, de la segunda división española.

“Había un equipo español que lo quería, de segunda división. Lo quería con una oferta ridícula, que era que fuera gratis y si ascendían nos daban 100 mil dólares. El club decidió que el jugador cumpla el saldo del contrato que tiene”, expresó Báez en el programa Espacio Reducido.

El gerente de Junior destacó que Fuentes aún tiene contrato con Zaragoza, hasta el 30 de junio, por ende aún no se puede sumar a la pretemporada del ‘Bolillo’ Gómez.

Una mano para ‘Bolillo’ Gómez

Gabriel Fuentes, que tiene contrato con el cuadro ‘tiburón’ hasta diciembre de este año, puede ser una adición importante para el plantel barranquillero.

Esto debido a que Fuentes no solo juega de lateral izquierdo, sino que también puede dar una mano como defensor central o como volante, como terminó haciendo en la etapa de Juan Cruz Real.

Gabriel Fuentes estuvo en Junior en su primera etapa de 2018 a 2022.

Además, el samario es un jugador que conoce la plaza, ya que debutó con el club en 2018 y fue titular hasta 2022, ganando dos Ligas y dos Superligas.

En total, con Junior disputó 191 partidos, teniendo a entrenadores como Julio Comesaña, Luis Fernando Suárez, Luis Amaranto Perea, Arturo Reyes y Cruz Real. Anotó cuatro goles y dio 20 asistencias.

Incluso, su buen rendimiento lo llevó a ser llamado a la Selección Colombia, no obstante, no pudo debutar con el uniforme tricolor. Aunque sí jugó el Sudamericano Sub-20 de 2017 y el Preolímpico que se realizó en suelo colombiano en 2021. En ambas ocasiones no pudo conseguir el objetivo de clasificar.

Su paso por España

Gabriel Fuentes comenzó pisando fuerte en España siendo titular con el técnico Juan Carlos Carcedo, pero iniciando el 2023, el lateral zurdo perdió relevancia en el plantel.

Con Francisco Escribá fue suplente y no sumó minutos del 5 de febrero al 21 de abril, recién volvió a pisar un campo de juego el 30 de abril, cuando terminó atajando por la expulsión del arquero de su equipo, Cristian Álvarez. Terminó disputando 23 partidos y dio dos asistencias.

El defensor Gabriel Fuentes terminó jugando de arquero en un partido con Real Zaragoza. - Foto: elgabi_fuentes17

La razón de su ausencia durante este tiempo no solo es futbolística, sino que había una cláusula en el préstamo que obligaba al cuadro español a comprar al defensor si jugaba una determinada cantidad de partidos.

Real Zaragoza tuvo una temporada irregular, acabando en la casilla 13, sumando 53 puntos en 42 fechas, lejos de los puestos de ascenso a LaLiga.

Los otros fichajes de Junior

Ya en Barranquilla se encuentra el delantero argentino Gonzalo Lencina, quien está presentando exámenes médicos y se espera que próximamente, en caso de superarlos, sea anunciado por la escuadra rojiblanca.

Además, se espera que el sábado llegue el central Emanuel Olivera, el domingo arribe el arquero Santiago Mele y el lunes el zaguero Víctor Moreno.

Pero aún el ‘Bolillo’ Gómez espera que la dirigencia de Junior consiga un mediocampista de recuperación y un delantero colombiano, según indicó Héctor Fabio Báez.