Denuncia de David González contra árbitro del Junior vs Millonarios: ¿preocupante o vacía? “Demasiadas sospechosas para mi gusto”

David González, técnico de Millonarios, expresó su malestar por el arbitraje de Norberto Aratat, luego de caer ante Junior en Barranquilla, y dejó entrever que el juez ya estaba predispuesto a pitar mal. “Más allá de que en el transcurso del juego por momentos Junior fue superior, porque nosotros en algún momento decidimos hacer un bloque medio, tratar de esperar, tratar de atacar un poco por las contras y a pesar de eso, las llegadas de Junior no fueron no fueron tan tan claras. Pero terminamos perdiendo, sea como haya sido por un penal que yo veo, repito, lo veo tres cuatro veces y no lo veo por ninguna parte. Me hace recordar mucho a un penal muy reciente que le pitaron también al mismo equipo en Bucaramanga donde lo vi cuatro, cinco, seis, siete veces y no vi penal por ninguna parte parte”.

“Resulta que en los últimos 20 o 25 minutos veo faltas que para mí no eran faltas pitadas. Veo otras que eran faltas y no son pitadas. Resulta que yo al al señor árbitro me lo encontré en el aeropuerto cuando llegaba a Barranquilla y en el saludo me dijo: ‘qué chicharroncito que me tocó'. Y le pido disculpas por hablar de cosas que no tienen nada que ver con el juego, pero pero si ya un árbitro desde el día anterior viene asustado por ‘el chicharroncito’ que le toca pitar, porque va a pitar contra dos equipos grandes que vienen de una situación muy difícil, pita con miedo o pita ya prevenido o sugestionado, así va a ser muy difícil. “No vamos a crecer nunca. ‘El chicharroncito’ ahora nos lo pasa él a nosotros por pitar un penalti que no existe”, dijo el técnico, cuestionando el penalti que le pitaron en contra, pero omitiendo hablar del que le pitaron a su equipo a favor y que también fue bastante polémico y dudoso.

Junior y Millonarios se enfrentaron en un juego válido por la octava jornada de la Liga BetPlay | Foto: Colprensa

“Son demasiadas cosas que son demasiado sospechosas para mi gusto. ¿Sí? No me quiero excusar, perdimos. Venimos de dos victorias duras de una situación muy compleja, de una situación que vamos a tener que levantar, que me hago cargo, pero tampoco podemos dejar que esto pase inadvertido, no podemos dejar que que que esto siga pasando porque le pasó a Bucaramanga hace no sé cuántos días, 8 o 10 días, ahora nos pasa a nosotros y a y a quién más le va a pasar. No, no puede ser, no puede ser que estas situaciones pasen”, aseveró.

El domingo 9 de marzo se disputó un duelo emocionante entre Junior de Barranquilla frente a Millonarios, juego válido por la octava jornada de la Liga BetPlay. Ambas escuadras llegaron a este compromiso bastante golpeado por la tempranera eliminación en la fase previa de la Conmebol Sudamericana. El cuadro tiburón cayó en penales ante el América de Cali, mientras que el embajador perdió por la mínima ventaja ante el Once Caldas.

Esas dolorosas derrotas obligaban a ambos equipos a conseguir una victoria con urgencia para comenzar a darle un cambio a la temporada.

El Junior estuvo a la altura del compromiso y se terminó llevando los tres puntos que le dan un respiro al entrenador César Farías, quien se encontraba en la cuerda floja por los malos resultados y por la eliminación en el torneo continental. El juego terminó 2-1 a favor de los barranquilleros. Millonarios quedó quinto en la tabla, con 8 puntos de 24 posibles. Y Junior se ubicó cuarto, con los mismos puntos. El otro mediático duelo de la jornada lo disputaron Atlético Nacional y América de Cali en Medellín, con victoria para los verde 1-0 y con una polémica similar, toda vez que el juez no pitó una mano penalti que pudo significar el empate de los rojos.