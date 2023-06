¿Se irá Andrés Llinás de Millos? Su representante ‘destapó’ que hay interés por él

El zaguero central no estuvo en el último partido de Copa Sudamericana por lesión.

Millonarios no quedó tan bien parado en el último partido por Copa Sudamericana, pues cayó 2-0 en condición de visitante frente al América de Minas Gerais, tal vez dejando en suspenso una eventual clasificación directa a los octavos de final. Eso sí, todavía dependen de sí mismos y tienen un ‘ahorrito’ de cara al último juego, que será ante Defensa y Justicia en Argentina.

El embajador sintió varias bajas ante el evidente desgaste de afrontar la doble competición de Liga y el propio certamen internacional. Una de ellas, la más pesada en el último juego, fue la de Andrés Llinás, el ‘capo’ en la defensa, quien estuvo ausente por “una molestia muscular en el vasto medial de su pierna izquierda”, según el reporte médico del club.

Andrés Llinás y Jorge Arias, en el partido ante América por Liga BetPlay 2023-1. - Foto: Jorge Orozco/El País

Además de las bajas de Jorge Arias (molestia en isquiotibial) y Leonardo Castro (molestia inguinal), el cuadro bogotano lamentó la dura baja de Llinás, quien todavía sigue en duda para la próxima cita de cuadrangulares en Liga ante Boyacá Chicó, la cual se jugará el domingo 11 de junio. Un empate le otorgaría el tiquete directo a la final del primer semestre.

¿Hay ofertas por Andrés Llinás?

Esta ha sido la pregunta constante de los fanáticos del cuadro embajador. Algunos creen que Llinás no demoraría en irse, pues ha demostrado un gran nivel en los últimos semestres, pero otros conservan todavía la esperanza de tenerlo un rato más.

Ya va iniciando el mercado de pases en el FPC y en las diversas ligas a nivel mundial, por lo que hay cuestionamientos sobre el futuro del zaguero bogotano. Por esta razón, se le consultó a Miguel Cardona, su representante.

A través de una entrevista con El Vbar de Caracol Radio, Cardona argumentó que sí han preguntado constantemente por Llinás; sin embargo, hasta la fecha no existe una oferta formal por los servicios del defensor. Eso sí, no descartan que algo grande podría venir para él en la próxima ventana.

“Como todo mercado es dinámico, no podemos negar de que hay sondeos y comunicaciones preguntando por el jugador por el buen trabajo que hace Millonarios, en cuanto a sus divisiones inferiores y todo. Hemos tenido acercamientos, pero nada formal. Hasta que no haya nada formal y que el club lo tenga en sus manos, entonces no podemos hablar de que ya haya algo por él confirmado”, declaró el representante en el mencionado diálogo.

Llinás es uno de los titulares indiscutibles en Millonarios. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Como si fuera poco, Cardona manifestó que esto no es reciente, pues desde hace rato venían preguntando por los servicios del defensor. Su presencia en la Selección Colombia hace unos meses, sin duda, llamó poderosamente la atención.

“Puedo decir que por Andrés han preguntado mucho, también por el buen rendimiento en su momento cuando estuvo por los microciclos de la Selección. Así concreto, pues obviamente no hay nada, pero sí hay clubes por interés de ofertar; eso a la larga se hace cuando se están terminando los torneos de cada país. Ahí es donde van a comenzar a moverse, al igual que en la MLS, Brasil, Argentina”, complementó.

Andrés Llinás en la Selección Colombia. - Foto: AP/Marcio Jose Sanchez

En cuanto a la recuperación de Andrés Llinás, todavía hay puntos suspensivos. No hay claridad de un tiempo estimado de baja, pues lo están evaluando y ya el cuerpo médico tomará las medidas correspondientes. Todos ruegan que no sea nada grave y que pueda competir en la recta final del semestre.

En lo que va de la primera mitad de 2023, Llinás ha sumado un total de 21 partidos a servicio de Alberto Gamero, en donde además de la seguridad defensiva y su liderazgo, ha registrado dos asistencias con el embajador, que tiene alta expectativa de ganar con una estrella más para sus hinchas.