Alejandro Gaviria lanza dura advertencia sobre el presupuesto de 2024: “La intención de aumentar a la fuerza el gasto discrecional es evidente”

“ Hay dos normas que regulan la ejecución del presupuesto : el Estatuto Orgánico de Presupuesto (decreto 111 de 1996) y el DURS de Hacienda y Crédito Público (decreto 1068 de 2015). La liquidación del presupuesto no es discrecional. Tiene reglas claras y precisas”, señaló Gaviria.

“El presupuesto no es una tienda de barrio que se abre para amigos y se cierra para enemigos”, sablazo de Juan Camilo Restrepo al gobierno

Según Alejandro Gaviria, “el decreto que liquidó el presupuesto de 2024) (i) no contiene un anexo con los detalles del gasto, (ii) no desagregó el gasto de inversión a nivel de proyecto y (iii) creó unos niveles de agregación que no constituyen proyectos de inversión”.