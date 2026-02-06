DIAN

Empleo público sin experiencia: DIAN ofrece más de mil vacantes

Las vacantes están disponibles en ciudades principales e intermedias del país.

Redacción Economía
6 de febrero de 2026, 6:16 p. m.
Las inscripciones se realizan únicamente a través de la plataforma SIMO.
Las inscripciones se realizan únicamente a través de la plataforma SIMO. Foto: Universidad Central - API

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) abrió una convocatoria de empleo nacional que representa una oportunidad para personas sin experiencia laboral que cuenten con mínimo bachillerato, en una de las entidades públicas más relevantes del país.

La oferta hace parte del concurso de méritos DIAN 2676, desarrollado de manera conjunta con la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), y busca cubrir 1.142 plazas en distintos niveles y ciudades del país.

Entre los puestos disponibles, 276 vacantes están orientadas específicamente a personas que no cuentan con experiencia profesional, lo que convierte esta convocatoria en una posibilidad concreta para quienes buscan su primer empleo formal en el sector público.

Los salarios varían según la naturaleza del cargo. Por ejemplo, el empleo de Facilitador I, que no exige experiencia y requiere solo bachillerato, ofrece un salario aproximado de $3’142.347.

En otros puestos como Analista I, que pide formación técnica en áreas como contaduría, sistemas, economía u otras y tampoco exige experiencia, el ingreso puede alcanzar los $4’083.784 mensuales.

Incluso para cargos donde se solicita experiencia laboral, como Facilitador IV, el salario supera los $4’173.371.

Para quienes aspiran a ingresar a la DIAN, el proceso de inscripción se realiza exclusivamente a través de la plataforma SIMO, administrada por la CNSC.

La DIAN busca reforzar su planta de personal a través de concurso de méritos. Foto: Adobe Stock

Los interesados deben registrarse con sus datos personales, cargar los documentos correspondientes y seleccionar el concurso DIAN 2676 - Ingreso en el sistema para postularse a la vacante de interés. El proceso exige revisar cada perfil y dar clic en “Inscribirse” para quedar en la lista de aspirantes.

El plazo para registrarse en esta etapa cerrará el viernes 6 de febrero de 2026, por lo que la CNSC ha invitado a quienes aún no lo han hecho a completar su postulación antes de esa fecha límite.

Tras cerrarse las inscripciones, los perfiles serán evaluados y los aspirantes deberán superar filtros y pruebas adicionales hasta integrar los listados de elegibles que definirán quiénes serán finalmente contratados.

Esta convocatoria de la DIAN no solo representa una puerta de acceso al empleo público para jóvenes y personas sin experiencia, sino también una oportunidad para integrarse a una entidad clave en la administración tributaria de Colombia, con posibilidades de crecimiento y desarrollo profesional en distintas áreas del servicio estatal.

