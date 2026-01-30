El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que para el mes de diciembre de 2025, la tasa de desempleo en Colombia se ubicó en un 8,0 %, lo que significó una caída frente al mes anterior. En términos comparativos, el indicador presentó una baja de 0,2 puntos porcentuales frente a noviembre, cuando la tasa se ubicó en un 8,2 %.

Este comportamiento refleja una leve reducción en el número de personas desocupadas al cierre del año pasado, pues en diciembre de 2024, la tasa se había ubicado en un 9,1 %, por lo que la reducción es notoria.

Estos son los sectores que generaron más puestos de trabajo. Foto: Getty Images

Uno de los datos más importantes, y que genera dudas en muchos, es el relacionado con los sectores productivos que más puestos de trabajo generaron. Las industrias manufactureras fueron las que más empleos registraron durante diciembre, con 510.000 puestos adicionales, lo que representó un 2,2 % de la cifra total.

Le siguieron la administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana, sector que generó 121.000 empleos, equivalente a un 0,5 % del total. En tercer lugar se ubicaron las actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicio, con unos 114.000 empleos nuevos, con una participación del 0,5 %.

El desempleo bajó en Colombia. Foto: Adobe Stock

En cuarto lugar aparecen las actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos, con unos 69.000 empleos nuevos, siendo un 0,3 % del total. El quinto lugar lo ocupó el transporte y almacenamiento, con 18.000 nuevos puestos y una participación del 0,1 %.

En contraste, el sector que registró la mayor pérdida de empleos fue el de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con 42.000 puestos menos. Le siguieron las actividades financieras y de seguros, con 40.000 puestos menos.

También se registraron caídas en la construcción, con 39.000 puestos menos, y en el suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos, con 36.000 puestos menos. En quinto lugar se ubicó el de actividades inmobiliarias, con 34.000 puestos menos.

Construcción fue el sector que más empleos perdió. Foto: El País