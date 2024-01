A José Ignacio López, presidente de Anif, le preocupa la trivialización del Acuerdo Nacional, y en el Gran Foro Colombia 2024 propuso puntos claves

López propuso cuatro objetivos concretos para el acuerdo nacional: Trabajar en la primera infancia; en la convergencia regional para desarrollar la infraestructura en muchas regiones ; en inclusión financiera , lo que va en la línea de la sombrilla de la economía popular y hacer una agenda de reindustrialización o de alternativas para que Colombia se inserte al proceso de globalización, algo que no hizo en las décadas de los años 70 y 80, y en cambio sí lo hicieron los países asiáticos. “Ahora estamos en una reconfiguración de la globalización que nos da esa oportunidad”, insistió.

Ana María Zamora, vicepresidente de la ACM y compañera de panel de López, dijo que lo primero debe ser conocer el alcance del ‘acuerdo nacional’, el cual debe ser franco e incluyente y no solamente recoger temas de violencia, sino tener toda una visión de gobierno .

Así mismo, Laura Villa, vicepresidenta de gobierno y sostenibilidad de TGI, coincidió en que el acuerdo tiene que ser acotado e incluyente, pues el Gobierno es para todos los colombianos y no únicamente para aquellos que lo eligieron. “Necesitamos que sea un pacto que no ignore voces, así estas no logren ponerse de acuerdo, pero tenemos que ser capaces de sentarnos todos a la mesa”, reiteró.