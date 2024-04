Atención: Gobierno confirma aumento en el precio del ACPM y la gasolina desde este 13 de abril

Al mismo tiempo, aseguró que los únicos sectores que deberían recibir apoyos frente a los incrementos de precios del ACPM son los de transporte y alimentos, lo que, no obstante, requiere una identificación del parque automotor que está ligado al transporte masivo y al de alimentos.

De esa manera, empezó la preocupación en el gremio de transporte de carga -Fedetranscarga- que no se mostró partidario de aplicar tarifas diferenciales.

En el caso del diésel, la estrategia para un incremento, que se ha venido negociando con los trasportadores, a través de 10 mesas de trabajo, ha estaba algo empantanada, pues los gremios del sector piden un cambio en la fórmula para el cálculo de este precio, más no un aumento per sé. Esto, en el entendido que “el país tiene refinerías de petróleo en las que se produce el 100 % del ACPM”, sostuvo Henry Cárdenas, presidente gremial, quien estima que, por ello, no hay razón para hacer paridad con el precio internacional.