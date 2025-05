Colombiana gana premio internacional de inventores: desde los 8 años, está buscando soluciones a la contaminación del aire

Entre más de 450 candidatos, diez fueron seleccionados y uno de ellos es Mariana Pérez, una antioqueña de 27 años que tiene una empresa con la que comercializa su invento. Ella creó un sistema que no solo elimina CO₂ del aire, sino que también captura dióxido de nitrógeno (NO₂) y dióxido de azufre (SO₂). La tecnología de Ecol-Air, desarrollada por Pérez, está diseñada para imitar el sistema respiratorio humano, utilizando bronquiolos y alvéolos mecánicos para optimizar la absorción de contaminantes.

M.P.: Se lo atribuyo a una metodología de estudio que se implementó en mi casa desde que yo era muy pequeña y que consistió en no aprender con metodologías convencionales, sino a partir de proyectos de investigación. En mi colegio, a cada una de las asignaturas se le aplicaba un proyecto de investigación. Además, mi papá también es inventor y es mecánico-industrial. Así, año tras año en el colegio esa curiosidad se volvió una fortaleza y participaba en ferias de ciencia. Al final, pasé a un modo más empresarial.

M.P.: Yo estoy trabajando en el mismo proyecto desde que tenía ocho años. Lo que pasa es que a medida que avanzaba de año escolar, lo iba transformando y agregándole cosas. Llego a este tema porque yo vivía en una avenida principal, que tenía mucho tránsito vehicular y eso genera emisiones, entonces un día le pregunté a mi papá por qué el techo del carro, que era blanco, estaba sucio, si lo había lavado en la mañana. Él me explicó que la lluvia viene contaminada por las emisiones y en ese momento se me ocurrió que yo podía crear una máquina que mojara el humo. Así empezamos a desarrollar nuestra máquina poco a poco. Primero fue un prototipo muy básico, que aún guardamos. Es un tarro de pintura con unas perforaciones que simulan la lluvia. Sin embargo, cuando llegué a grado once participé en una feria internacional de ciencia y ya era un dispositivo con un motor que encendía y que fue probado en un laboratorio.