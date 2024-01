Cada vez hay más colombianos trabajando por cuenta propia. Este es el panorama del empleo que hubo en 2023

En el rebusque

Aunque esa ha sido una característica persistente en el mercado laboral colombiano, no deja de llamar la atención, principalmente, porque no siempre el empleo por cuenta propia tiene la suficiente calidad como para generar un ingreso que permita a las personas tener el bienestar necesario en su vida cotidiana, es decir, viven del rebusque. Y, más aún, porque uno de los ‘mantras’ del gobierno, en especial, con la reforma laboral, es migrar hacia tener empleo decente, lo que en general se hace con formalización.

El desempleo en Colombia en diciembre fue de 10 %, cifra que subió en comparación con noviembre, cuando estuvo en 9 %. La población ocupada en el país subió, de 22.468.000 en diciembre de 2022, a 22.864.000 en 2023. Pero aunque suban los números, no se puede perder de vista el cuentapropismo, pues en buena parte, hace alusión al rebusque, que lleva a las personas a buscar un ingreso para el día a día, sin tener ninguna opción de crecer: no puede ahorrar para una pensión, no puede acceder al sistema financiero, entre otros.