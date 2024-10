Curioso relevo en entidad adscrita a MinHacienda que es una especie de ‘fiscalía tributaria’: postulada, no podría ejercer algunas funciones

Aunque dice el adagio que cada torero llega con su cuadrilla, lo que encaja muy bien con la manera de ejercer política en Colombia, no deja de sorprender que se realice el cambio en un cargo, de un funcionario con múltiples pergaminos para ejercerlo.

Preocupación

Fuentes jurídicas manifestaron en SEMANA que podrían presentarse algunos inconvenientes para que la postulada al cargo pueda ejercer algunas funciones. El Decreto 1083 de 2015, que marca el derrotero para el cumplimiento de requisitos en el sector público, señala lineamientos generales para ocupar cargos como director administrativo, que se refieren a títulos profesionales y experiencia. No obstante, en el caso específico de una función de operador disciplinario, como la que tiene ITRC, donde se tienen que emitir fallos, esa tarea de firmarlos no podría ser delegable ni ejercida por alguien que no sea abogado. ¿Cómo resolverán?.