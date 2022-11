Día sin IVA tiene en vilo a ciudadanos y comerciantes: lo eliminaron pero el Gobierno no ha expedido el decreto

En el limbo están los comerciantes colombianos que habían comprado mercancías para surtir los inventarios, de cara a la realización de la última jornada del año, que está programada para el 2 de diciembre.

El Gobierno anunció un proyecto de decreto para eliminar el Día sin IVA y puso a los colombianos a emitir comentarios sobre la conveniencia o no de la realización del día, pero hasta el momento, faltando solo cuatro días, no hay ninguna decisión oficial (es decir, no hay decreto).

SEMANA consultó abogados tributaristas, acerca de si es legal que se expida la norma a tan pocas horas de la realización de un evento que requiere una preparación previa, tanto por parte de los comerciantes, como de los compradores, pues los primeros necesitan logística y los segundos, ahorro para comprar.

La respuesta de Miguel Fandiño, de Price WaterHouse Cooper (PWC), es que, evidentemente, desde el punto de vista jurídico, se podría emitir el decreto el día antes de la jornada. El problema, agregó, es “el limbo en el cual están los que aún conservan la esperanza de se realice el Día sin IVA”.

El segundo Día sin IVA, que se realizó el 17 de junio, permitió ventas por 10,6 billones de pesos, lo que superó las expectativas de los comerciantes que esperaban una cifra de 9 billones.

Algunos reportes de la Dian, de jornadas anteriores, mostraron que la realidad de las ventas en esa jornada es que la gente sale a comprar, con la intención de aprovechar las rebajas, las cuales son equivalentes a la tasa general del IVA (19 %), pero termina comprando lo que tiene precio full.

En el último día sin IVA de 2022 se realizaron 7.270.181 transacciones a través de factura electrónica, algo que también resulta ser clave para la Dian.

Es decir, algunos expertos estiman que no se trata solo de las rebajas que pueden aprovechar los colombianos y el dinamismo que se le imprime a la economía a través del sector de comercio y servicios, sino de la información que puede obtener la autoridad tributaria.

No obstante, el Gobierno de Gustavo Petro estima que las jornadas se tienen que terminar, inclusive, la última de 2022. El argumento esgrimido ha sido la protección de los productos nacionales, pues, desde la perspectiva oficial, los productos que están incluidos en las 7 categorías establecidas en la ley y decreto vigente, son, en su mayoría, importados.

En la lista hay equipos de comunicación, juguetes, vestuario, insumos agrícolas, elementos deportivos, entre otros.

¿Podrían dejar el del 2 de diciembre?

Durante los días en los que estuvo el decreto de eliminar hasta el Día sin IVA del 2 de diciembre, el Ministerio de Hacienda convocó a los ciudadanos a comentar. Dentro de ellos, el gremio de empresarios, Andi, puso de nuevo sobre el tapete la propuesta de que se deje el Día sin IVA, enfocándolo solo en productos nacionales. Dicha decisión, si se llegara a tomar, requiere aún más que se ponga el acelerador para expedir la norma relacionada con el camino que finalmente tomará la jornada.