Dólar repunta y toma fuerza. Abre al alza este miércoles 7 de octubre

El dólar arrancó la jornada de hoy miércoles 7 de octubre al alza. Según la Bolsa de Valores de Colombia, la moneda abrió en 3.240 pesos, frente a la tasa representativa del mercado que rige para hoy de 3.216,01 pesos, manteniendo la tendencia del día anterior.

La divisa se mueve en medio de un agitado panorama internacional y a la espera de anuncios locales en materia de inflación.

En el frente externo, la difícil situación en Oriente Medio, con nuevos ataques de Irán a buques tanqueros, en medio de la conmemoración de los tres años de la sangrienta incursión de Hamás en Israel, elevó el precio del petróleo que en su referencia Brent llevó el barril por encima de los 102 dólares y volvió a generar incertidumbre y escepticismo frente a una solución en el conflicto.

El precio del petróleo volvió a repuntar tras nuevos ataques de Irán en Oriente Medio. La referencia Brent se ubica por encima de los 102 dólares. Foto: Adobe Stock

“El precio del petróleo recuerda al mercado lo frágil que es la estabilización reciente. A una renovada ola de ataques de Irán en el estrecho de Ormuz, se suma la alerta por el avance de una tormenta L que se está formando en el Golfo de México y que podría afectar en los próximos dos días a instalaciones que producen el 15 % del petróleo y 5% del gas natural de Estados Unidos”, dice un informe del Diario Financiero de Chile.

Y agrega que los futuros del crudo Brent revelan que el mercado prevé que los precios de la energía se mantendrán altos hasta avanzado el próximo año, con un barril por encima de 90 dólares, al menos hasta mayo-junio.

Otro hecho clave hoy es la situación fiscal de Francia, con un déficit alto que afecta su deuda y el costo de los intereses, situación que ha afectado al euro que volvió a caer y le da un nuevo impulso al dólar.

Y finalmente, en el campo internacional, hay expectativa por conocer las minutas de la reunión de la Reserva Federal del pasado 16 de septiembre en la que decisión fue aumentar las tasas 25 puntos, al 3,75%-4%, la primera subida desde 2023.

En el campo interno, este miércoles 7 de octubre a las 6 de la tarde, el Dane publicará el dato de inflación correspondiente al mes de septiembre pasado.

Expectativa por dato de inflación de septiembre: ¿habrá seguido subiendo? ¿Hasta dónde llegará?

Hay expectativa porque la inflación no cede, en agosto repuntó, y en la reciente reunión de la Junta Directiva del Banco de la República se decidió aumentar la tasa de referencia en 25 puntos básicos, hasta 12,25%.

De acuerdo con las minutas de esa reunión, el grupo mayoritario que votó por el incremento de las tasas resaltó que “la inflación total ha continuado aumentando a niveles que más que duplican la meta de inflación”, no solo debido a las presiones provenientes de alimentos y regulados, sino también a los aumentos de precios de muchos otros componentes de la canasta del consumidor, tal como lo muestra la inflación básica que excluye dichos rubros, cuya variación anual a fin de agosto también superó el 6,0%.

Advierten que la tendencia alcista de la inflación podría acentuarse en el corto plazo por los efectos del fenómeno de El Niño sobre los precios de los alimentos y de los regulados, debido a los mayores costos de la energía, al igual que por los incrementos en los precios del petróleo e insumos agrícolas resultantes del conflicto en el Medio Oriente. Señalan que la política monetaria obró con firmeza en el primer semestre, y logró una moderación de las expectativas. Sin embargo, estas siguen desancladas de la meta del 3%, incluso a horizontes largos, lo que ha hecho que parte de los incrementos de la tasa de interés nominal se hayan diluido.

El fenómeno de El Niño presionará al alza la cifra de inflación, por alimentos y regulados. Foto: Adobe Stock

Las expectativas, de acuerdo con el promedio de los analistas consultados por el Banco de la República en la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas anticipan un aumento en septiembre de 0,39% y contemplan un incremento anual en los rubros de alimentos, bienes y regulados.

Bancolombia prevé que la inflación mensual de septiembre sería de 0,41%, por lo que la variación anual se aceleraría en 10 puntos básicos hasta 6,34%. “De materializarse este resultado, la inflación anual completaría dos meses consecutivos al alza y alcanzaría el nivel más alto desde julio de 2024. Nuestra estimación se ubica tan solo 2 puntos básicos por encima del promedio de los analistas encuestados por el Banco de la República”, asegura.

Dólar más caro: la divisa cierra la jornada con marcado incremento en su valor

Las expectativas de inflación de los analistas incrementaron en 10 puntos básicos en la más reciente encuesta del Banco de la República, y se sitúan, en promedio, en 6,77% para el cierre de 2026.

El Índice de Precios al Productor (IPP), que se conoció ayer, en Colombia se aceleró 0,6 puntos porcentuales hasta 1,1% anual, como resultado de una variación mensual de 1,01% en septiembre. Este registro mensual revirtió las caídas observadas durante los cuatro meses previos.

Según un informe de Bancolombia, el precio del dólar de ayer martes 6 de octubre cerró la jornada 41,5 pesos por encima del cierre previo. Durante la sesión, la tasa de cambio experimentó un comportamiento alcista, tal que el máximo fue de 3.244 pesos y cerró en 3.241,50 pesos.