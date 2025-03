Ecopetrol: lo bueno, lo malo y lo feo de los resultados de la empresa. Cruda radiografía de la operación

D. G.: No, el próximo año no va a tener, como este, un empujón por esa diferencia entre lo que pagan del FEPC y lo que se acumula, pero eso fue bueno.

D. G.: La producción. La producción se cayó en el trimestre 4 %, a niveles de 730.000 barriles diarios y cuando se hace un zoom , la producción cayó por todos lados: en Estados Unidos, en el Permian (fracking), cayó un 13 % trimestre a trimestre , y hay que tener en cuenta que Permian estaba compensando las caídas de la producción en Colombia. Pero en este periodo, el Permian no ayudó.

D. G.: Para este año tampoco esperamos que Permian ayude. Con la extensión que se firmó recientemente y la actividad perforatoria que planean las dos empresas, la producción debería caer ligeramente año contra año en Estados Unidos. Y en Colombia, lo que se dio fue principalmente una caída muy importante de la producción de gas, que cayó 11 %, año contra año, en el cuarto trimestre. El petróleo se mantuvo relativamente estable, pues cayó solo 2 %. No es claro hacia adelante qué va a pasar con la producción de petróleo. Colombia está declinando y ahora Permian declina también.

D. G.: No me sorprendería ver a Ecopetrol de compras.

D. G.: De acuerdo. Si mira la utilidad para el año completo, se cayó 28 %. Esto es excluyendo una cosa que se llama un impairment . En este reporte, ellos tuvieron una recuperación por impairment , una ganancia extraordinaria de más de un billón de pesos. Esto es peligroso. No es caja, es aire.

Ecopetrol compró activos a Repsol recientemente. Ante la necesidad de incorporar reservas y aumentar la producción, no se descarta que la estatal petrolera colombiana, profundice una estrategia de adquisiciones de pozos en operación. | Foto: istock / ana maría mejía ayala

D. G.: Porque cuando mira actualmente los diferenciales de precios entre gasolinas y crudo estamos en un escenario de bajísimos diferenciales y por eso es que el margen Ebitda del negocio de downstream fue el 1 %. Es decir, ese negocio no hizo plata. Lo exótico es que, en este ambiente de precios bajos, de diferenciales bajos entre gasolinas y crudo, pues la compañía básicamente hizo un impairment positivo, reconociendo un mayor valor de sus refinerías, de sus negocios petroquímicos.

D. G.: Porque para que eso pase, básicamente tiene que estar ahora asumiendo un mayor diferencial de precios entre crudos y gasolinas, que no es lo que estamos viendo. Y, de hecho, el mismo Ecopetrol en su reporte de resultados lo escribe, y dice que esa recuperación es el resultado de una mejor expectativa de precios futuros de gasolina. Es difícil de entender, es aire, y por eso me gusta ver la utilidad neta sin impairments. Si la mira sin impairments, lo que tuvo fue una caída anual del 29 %, no 27 % como decían, y con escenario de precios de 80 dólares y en 2023 de 82 dólares. Cae dos dólares y la utilidad se cae casi 30 %.