En plena alza de precios, cafeteros denuncian que la extorsión se les volvió el pan de cada día

G.B. : Lo más importante con precio alto es que haya producción. En 2011, por ejemplo, la cotización de la libra de café en la Bolsa de Nueva York superó los 3 dólares (hoy está en 3,23) y exportamos 7,8 millones de sacos. Hoy, con mayor producción, lo podemos aprovechar más. Hemos aumentado la producción en 19 por ciento este año, rompiendo la barrera de los 13 millones de sacos. Como consecuencia, el café hoy protagoniza la reactivación de la economía. Cuando nos hablan de bonanza, no lo vemos así. Una bonanza se da cuando los precios son altos en un ciclo completo de producción, pero el precio puntual de hoy no se sintió el año pasado, cuando el cafetero perdió o dejó de ganar muchísimo. El 2023 fue uno de los peores años en términos de rentabilidad. Y este año lo que estamos viendo es un balance entre las pérdidas de 2023 y las ganancias de 2024.

G.B. : El año pasado llegamos al punto más bajo de producción porque veníamos de tres años del fenómeno de La Niña y la lluvia en exceso afecta la productividad del campo. Lo bueno es que las plantas resistieron tanta agua y la roya (porque nuestras variedades son creadas por Cenicafé y son resistentes, no inmunes).

G.B.: Esperamos que 2025 sea un año similar a este, pero necesitamos fertilizar porque cuando el árbol de café se ha expuesto a una producción copiosa como la actual, pues se estresa y necesita alimentación. Por eso, hemos venido trabajando con la ministra de Agricultura para poder brindarles apoyo a los caficultores. Necesitamos apoyo desde el punto de vista gubernamental para programas como el Faia (Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios), que queremos que sea implementado en nuestro sector, y también al ICR (Incentivo de la Capitalización Rural). No hay que olvidar que el café es la actividad productiva más democrática de Colombia, pues cuando usted saca una cosecha de casi 13 billones de pesos, eso se queda en las veredas, llega a las familias y se activan las plazas de mercado.

G.B.: Nosotros hemos sido absolutamente respetuosos. Somos una empresa privada que ha mostrado resultados que sirven para la reactivación económica. Hoy debo decir que la relación con el Gobierno nacional, gracias al concurso de la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, está renovada y tiene oportunidades para buscar consensos en medio de la diferencia. Eso nos ha permitido trabajar en beneficio de los intereses superiores de la nación y no enfrascarnos en temas ideológicos.

G.B. : Hay que reconocer que estamos en un momento crítico en términos de seguridad. Si bien tenemos que pensar positivo por la reactivación económica que trae el café, hoy estamos sintiendo un abandono por parte del Estado en el frente de la seguridad. Los departamentos de Huila, Tolima, Cauca, Nariño, Magdalena, Cesar, Norte de Santander y Santander están siendo afectados por grupos facinerosos que están extorsionando, sobre todo ahora que tenemos un precio bueno. Hoy somos blanco de esos grupos ilegales. C uando los caficultores van a vender la cosecha, les toca cuidarse mucho por la plata que les pagan y por el grano que transportan, que también se los roban. A eso se suma que las aseguradoras no quieren proteger la carga, pues transportar una mula de café es casi como transportar un banco y ahí tenemos enormes complejidades. Así y todo, todavía seguimos entregando el producto sin ningún problema, pero tenemos unos enormes costos de seguridad, porque la extorsión se volvió el pan de cada día. Todos los caficultores tienen una boleta. Es un tema ya inmanejable.

G.B.: No creo que tenga hoy un impacto inmediato, pero sí impide que el cafetero haga inversiones. Si usted sabe que le van a quitar lo que va a producir, no renueva cafetales, ni fertiliza.

G.B.: No. De hecho, en este momento estamos en un mínimo histórico de importaciones, por debajo de los 900.000 sacos en los últimos 12 meses. Hace tres años llegamos a 2,5 millones de sacos importados. Es decir, estamos consumiendo cada vez más café de Colombia. A nosotros nos dicen cafeteros, pero no somos grandes consumidores. En Brasil consumen casi tres veces más en términos per cápita. Es importante el acompañamiento del sector público para que consuma café ciento por ciento colombiano y el apoyo a los pequeños transformadores que han abierto tiendas de café en todas las ciudades.