Incertidumbre en el sector minero: decrecimiento, aumento de cargas tributarias y tensiones sociales

Aunque el crecimiento de la economía el año anterior fue de casi tres veces lo registrado en 2023, con 1,7 por ciento, no es suficiente para generar una mayor tracción al aparato productivo , pero especialmente cuando sectores que en el pasado fueron motores de la actividad económica, hoy están de capa caída.

El sector minero se ha visto afectado por una enorme incertidumbre, no solo fiscal, con el anuncio de una nueva carga impositiva, como la contemplada en los decretos de conmoción interior para el carbón y en la nueva reforma tributaria, sino también en materia de decretos, resoluciones y proyectos de ley que han generado zozobra en el sector.

Y, por si fuera poco, a esta situación se suman hechos y nuevas tensiones. Por una parte, los bloqueos y las afectaciones a la operación de la mina de carbón en el Cerrejón, en La Guajira, que solo en 2024 registró 333 bloqueos, superando los 242 registrados en 2023, de los cuales el 79 por ciento, según información de la compañía, no tuvieron relación directa con la empresa. Esto significó 135 días de operaciones interrumpidas.

“Estos bloqueos deterioran la reputación de Colombia como proveedor confiable de carbón y afectan la capacidad de Cerrejón para cumplir con sus compromisos de exportación. Nuestros clientes tienen alternativas en otros países, por lo que la continuidad de la operación es clave para mantener la competitividad del sector. Si Cerrejón no logra producir y vender su carbón, los ingresos de la nación y el departamento se ven afectados, pues se disminuyen las regalías e impuestos” , explica la empresa.

Un eventual cierre anticipado del Cerrejón sería devastador no solo para La Guajira, sino para el país por la generación de empleo y los impuestos y las regalías que paga. | Foto: Getty Images

Para Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, se trata de una determinación estratégica de la corporación, y frente a lo que pudo haber pesado la situación de la minería en Colombia, dijo que, aunque no fue el eje central, “por supuesto, le da un riesgo mucho más alto que lo puede dar a la Argentina, a Perú o a Chile, situación que otra empresa u otros accionistas de pronto no le dan ese nivel de riesgo. Cuando aumenta el riesgo al país, el precio del activo baja. Y cuando está calculando las utilidades de una inversión, también baja. Pero, en líneas generales, creo que la corporación se dio cuenta en los diez años que llevamos trabajando juntos que, a pesar de las vicisitudes, aquí las cosas se han dado”.

Las presiones

E hizo otra advertencia: “No podemos olvidar que los carbones en Colombia se usan para diferentes industrias como la generación de energía, la elaboración de ladrillo, cemento y acero, entre otros, que se verán impactados por este tipo de tributos. Adicionalmente, con el riesgo de interpretación técnica que este no sea un monotributo que se paga una sola vez dentro de la cadena, sino donde existe la posibilidad de que se genere y pague dos veces cuando el comercializador no es el mismo productor”, agregó Carlos Cante.

Para Nariño, de la ACM, la figura constitucional de la conmoción interior no se puede convertir en una herramienta para que los Gobiernos corrijan sus errores en la administración pública, en la falta de planeación, en la falta de previsión ante los riesgos, pues ya la situación se había advertido.

Con relación a la creación de Ecominerales, sería el vehículo para explorar minerales estratégicos en el país. Este proyecto ya fue aprobado en el primer debate en Comisión Primera de Cámara, pero no se ha agendado para que tenga su segundo debate en plenaria de Cámara. Antes de que acabe esta legislatura, tendría que surtir los tres debates restantes o se hunde, explican expertos. En el caso de la reforma al Código de Minas, sigue su proceso de consulta previa y se está a la espera de que sea radicado ante el Congreso.

“Vemos con mucha preocupación la creación permanente de diferentes figuras de restricción de carácter ambiental, ahora agropecuario, que a lo único que conducen es a limitar el aprovechamiento de nuestros recursos minerales. En el caso de las Appas está perfectamente probado que la minería no es excluyente del desarrollo agropecuario, particularmente en la minería del carbón del interior del país, pues en los municipios en donde más han crecido en los últimos 20 años, las hectáreas cultivadas son los productores de carbón del interior del país”, señala Cante.

Contra estas decisiones ya se han dado acciones jurídicas. Por ejemplo, frente al decreto 044 se está a la espera de pronunciamientos del Consejo de Estado , según el Ministerio de Ambiente, el alto tribunal negó la medida cautelar, aunque desde Fenalcarbón señalan que sobre las demandas de los gremios aún no hay pronunciamiento.

Y frente a la decisión del Gobierno de no vender más carbón a Israel por el tema del conflicto en Gaza, la ACM señala que tiene unas ocho demandas ante el Consejo de Estado, que están a la expectativa de ser admitidas, pero aún no cuenta con procesos internacionales. “Estamos por preguntarle al Gobierno si con el cese al fuego en Gaza se levantaría esa restricción, porque no está claro”, dice Cante.