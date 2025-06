La compleja situación financiera de Ecopetrol: la caja está apretada y las utilidades caen

Pero, en segundo término, vienen las contingencias, especialmente desde el escenario tributario. Como la llamó Mauricio Botero Caicedo en una columna en Semana.com, “la metamorfosis de una iguana en una vaca lechera” . Ante las necesidades de recursos del Gobierno porque las cuentas no cuadran, pero con la meta de aumentar el gasto en medio de un año preelectoral, Ecopetrol quedó en tres frentes: la sobretasa por los decretos de conmoción interior del Catatumbo, la retención en la fuente anticipada y el IVA por la importación de gasolina, que tenía un impuesto del 5 por ciento, lo subieron al 19 por ciento y se está cobrando de forma retroactiva.

Para muchos, con Ecopetrol se está haciendo una reforma tributaria por la puerta de atrás. Solo en el caso de la importación de combustibles, si se suma la gasolina y después se cobra el diésel, la cifra es de cerca de 21 billones de pesos que tendría que pagar Ecopetrol. Eso llevaría a que la empresa, como advirtió un experto, no dé dividendos entre tres y cuatro años. “¿Y qué significa no dar dividendos? Dar pérdida. ¿Y qué significa dar pérdida? Pues que no puede en un momento determinado invertir en nuevos proyectos y la empresa se empieza a desgastar”.