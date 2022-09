Lanzan Diggi Pyme, plataforma que causará un impacto social en pequeños y medianos negocios

Una colombiana tiene un negocio de ropa artesanal al que le pone todo el pedal para que crezca. Sin embargo, aunque la propietaria advierte que su producto cuenta con suficiente acogida entre el público, no logra venderlo adecuadamente para lograr las cifras que busca todo aquel que inicia un proyecto empresarial.

Ese es el caso más claro del universo al que busca llegar Diggi Pyme, una plataforma para la administración de 9 de los módulos que hacen parte del engranaje de un pequeño y mediano negocio y que son claves para lograr competitividad.

El proyecto Diggi Pyme, liderado por Adriana Sarmiento Gutiérrez, fue lanzado este martes y la expectativa es que tenga un alto impacto social, teniendo en cuenta que está dirigido a las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la mayor parte del tejido empresarial del país: concentran el 78 % del empleo y casi el 40 % del PIB de Colombia.

Para dar a conocer los alcances que tendrá Diggi Pyme, Adriana Sarmiento resolvió inquietudes en SEMANA.

SEMANA. ¿Por qué le apostó a las pequeñas y medianas empresas?

Adriana Sarmiento. Considero que las pymes son los motores de los países. En todos los lugares es un hecho que representan entre el 80 y el 97 % de las empresas. Las compañías grandes se provén de las Pymes. No solo son impulsores de la economía desde el punto de vista de la cantidad, pues constituyen la mayor parte del tejido empresarial, sino porque usan muchos recursos y venden en proporciones tales que le mueven la aguja a la producción.

SEMANA. Pese a que son tan impulsoras de la economía, es frecuente ver que no todas logran evolucionar hacia un eslabón más alto (pasar de pequeña a mediana o de mediana a grande). ¿Cómo podrá ayudarles esta herramienta?

A.S. Yo fui banquera por mucho tiempo y lo que más me preocupaba en ese momento era que llegaba una compañía a pedir un préstamo para invertir y seguir creciendo. Sin embargo, al hacerle el análisis se llegaba a la conclusión de que no lo iba a poder pagar. Dentro de las razones que identificaba puedo mencionar algunos: no tenía la organización adecuada, los costos de operación eran superiores a las ventas. Les faltaban muchas piezas a ese rompecabezas necesario.

De ahí me nació la idea de ayudar a esas empresas para que se puedan organizar con eficiencia y productividad, de manera que logren competir en el sector al que pertenecen. Antes de la pandemia de covid-19 habíamos desarrollado una App que iba únicamente a la parte financiera, a ayudarlas a organizar financieramente la empresa. Lo lanzamos a principios del 2020 y las compañías con las cuales lo impulsamos tuvieron que cerrar debido a la crisis. De ahí empezamos a construir algo más grande, tratando de identificar lo que requerirían después de la situación que trajo consigo la emergencia sanitaria.

Las pequeñas y medianas empresas requieren avanzar a la digitalización. Diggi Pyme les dará la mano. - Foto: iStock

Fue así como desarrollamos el producto que ahora hemos lanzado, del cual ya se hizo un piloto en el que participaron 16 empresas que iban agregando propuestas y ajustes.

Así nació el producto, diseñado pensando en lo que venía después del covid-19.

SEMANA. ¿Cómo fue el diseño del producto, qué es lo que le ofrecen a las Pymes?

A.S. El producto es una plataforma, un software. Se maneja a través de internet y, en primer lugar, permite ayudar a los negocios a que digitalicen sus procesos. Por ejemplo, si soy una pequeña empresa que aún manejo la contabilidad a mano, a través de esta herramienta podrá manejarla por internet.

Si la compañía quiere vender a través de una tienda virtual, pero no lo ha logrado, hay otro módulo que le permitirá hacerlo y salir a vender en el comercio electrónico.

Son 9 módulos diferentes: digitalización de la tienda física; desarrollo y administración de página web, lo que incluye tienda virtual; facturación electrónica, nosotros somos proveedores de la Dian; administración de inventarios y bodega; nómina; mercadeo; control interno; planeación, organización; y contabilidad.

SEMANA. Es una especie de ‘outsourcing’ que le proporciona soluciones a las Pymes.

A.S. Es outsourcing en el sentido en que el programa le pertenece a la empresa (Centro de Consultoría para la Competitividad, CCxC). Lo que obtienen quienes entren a utilizarlo es una licencia. Si lo miramos desde ese punto de vista sí sería, pues los usuarios estarían utilizando la licencia de nuestra compañía.

Una de las posibilidades es tener un servicio personalizado, según los requerimientos de la empresa.

SEMANA: Cuándo se adquiere la licencia, ¿qué pueden hacer las Pymes en la plataforma?

A.S. Todo depende. El negocio puede tenerla solo para hacer la facturación electrónica. En ese caso le facilito las facturas al usuario y para enviarlas a la Dian también utilizan nuestra plataforma.

Otro ejemplo para ilustrar el uso de la licencia es el de un negocio que quiere tener su tienda virtual, la cual se maneja a través de nuestro servidor, este está en la nube de Amazon con triple protección.

En conclusión, la licencia es como entrar a un portal de noticias. Se paga una membresía por leerlas. La diferencia es que acá lo que le permite al usuario es hacer transacciones.

SEMANA. ¿Qué es jurídicamente Diggi Pyme?

A.S. Es una fintech de impacto social. CCxC, que es a la que pertenece Diggi Pyme, a su vez pertenece a una fundación sin ánimo de lucro en Estados Unidos.

SEMANA. ¿Cuál es la inversión que tiene que hacer una Pyme para acceder a este producto?

A.S. Si una empresa es pequeña, según el Ministerio de Industria y Comercio, es la que tiene ingresos desde 105 millones de pesos al mes, obtiene los 9 módulos tendría que aportar 0,37 % de sus ingresos al mes. Es realmente una tarea social.

SEMANA. Se habla de que Diggi Pyme utiliza inteligencia artificial. ¿Para qué la utilizarían las Pymes?

A.S. La inteligencia artificial está presente en los reportes analíticos, los cuales son gratis para todos los módulos. El reporte analítico en general es una base de datos que le indica al empresario, por ejemplo cuáles son sus clientes y qué productos compraron. Pero cuando se le añade inteligencia artificial la información es más robusta. Contiene datos como, quién es su mayor comprador, cuál es el producto qué más adquiere, el mes en el que más compra. Es información adicional analítica.

SEMANA. El lanzamiento es para cubrir las empresas del territorio colombiano o piensa extenderlo a nivel global.

A.S. La idea es empezar por Colombia, pero la esperanza es hacerlo global.