Lo que faltaba: juez ordena la suspensión de actividades de exploración y explotación en el pozo Uchuva 2, de Ecopetrol

Tan solo unos días atrás, el presidente del Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, había lanzado una alerta por una posible escasez de gas para diciembre. “Si no conseguimos los 5 millones de pies cúbicos diarios para poder operar las compresoras, Bogotá no va a tener gas. A hoy no existe el gas para diciembre y en el 2026 el faltante es inmenso”, afirmó en la celebración de los 30 años del Creg.