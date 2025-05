Medellín se prepara para recibir a los mejores artistas y conciertos, este es el mega proyecto que llegará en 2027

H.S.: Una de nuestras grandes misiones ha sido la de enseñarle a la gente a ver buenos conciertos. Antes los artistas no pasaban por acá y hoy en día Bogotá se ha convertido en un punto obligado. No hay gira mundial que no tenga una parada en la capital del país. Y nuestra idea es que eso mismo suceda en Medellín. Antes los artistas no venían a Colombia porque no había facilidad y no había comodidad para recibirlos. Hoy ya se cuenta con un escenario de esta categoría en Bogotá y próximamente también lo tendrá Medellín. Eso se traducirá no solo en un apoyo para el talento internacional, sino para el nacional.