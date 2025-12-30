Petro respondió a su exministro José Antonio Ocampo por publicación sobre los “graves efectos” del salario mínimo 2026

Tras el anuncio del Gobierno sobre el alza de un 23,7 % del salario mínimo para 2026, las reacciones y análisis, a favor y en contra, no han parado. Uno de ellos fue el del exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien advirtió sobre “graves efectos” en la economía y pidió explicaciones públicas sobre cómo se manejarán.

A ese pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro respondió con un extenso mensaje publicado en su cuenta en X, en el que cuestionó el diagnóstico económico planteado por el exfuncionario.

En su trino, el mandatario cuestionó la idea de que el aumento del salario mínimo genere automáticamente inflación. Según Petro, en Colombia la inflación no obedece principalmente a un exceso de liquidez monetaria, sino a causas estructurales relacionadas con la oferta, en especial con los altos precios de los alimentos.

Emergencia económica, salario mínimo y tasas de interés, ¿cuál debería ser el camino? Esto dice José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, en entrevista con SEMANA

“La inflación en Colombia tiene causas estructurales no monetarias”, escribió, al señalar que existen barreras productivas que limitan la capacidad de respuesta ante un aumento de la demanda.

Petro afirmó que el incremento del salario mínimo, al que se refirió como un “salario vital familiar”, no solo impacta a los trabajadores formales, sino que también arrastra los ingresos de sectores informales, en su mayoría rurales.

En ese contexto, planteó que un mayor ingreso puede ampliar la demanda y las ventas en el sector campesino, siempre que exista acceso a tierra productiva y capacidad de oferta.

El presidente también cuestionó el papel del Banco de la República y, en particular, la posibilidad de que responda al alza salarial con un aumento de las tasas de interés. A su juicio, subir la tasa de interés real no sirve para bajar la inflación y termina afectando el crecimiento económico.

Activista del Centro Democrático demandó decreto de salario mínimo de Petro ante el Consejo de Estado

En su mensaje, señaló que este tipo de decisiones beneficia principalmente a los tenedores de deuda interna, como bancos, aseguradoras, administradoras de fondos privados de pensiones y grandes fortunas líquidas.

En ese mismo hilo, Petro insistió en que la inflación que recibió su Gobierno, tras el mandato de Iván Duque, estuvo explicada principalmente por el encarecimiento de los alimentos, y señaló que su administración actuó bajando los precios de insumos agrarios y repartiendo tierra fértil a campesinos.

Desde su perspectiva, el control de nuevas presiones inflacionarias no pasa por el encarecimiento del crédito, sino por políticas orientadas a reducir el costo de la alimentación y fortalecer la producción agrícola e industrial.

Abogado David Cote advierte impactos del aumento del salario mínimo: “Profundiza crisis de natalidad y empleo juvenil”

El mandatario también planteó que el Banco de la República debería retomar esquemas de crédito de fomento para el campesinado y la pequeña y mediana industria, en lugar de recurrir a incrementos a la tasa de interés. “Subir la tasa de interés real no sirve para bajar la inflación, ayuda es a subirla”, afirmó en su pronunciamiento.

Las declaraciones de Petro respondieron directamente a un mensaje previo del exministro José Antonio Ocampo, quien advirtió que el aumento inesperado y elevado del salario mínimo tendrá efectos positivos para una fracción reducida de los trabajadores, pero impactos negativos difíciles de manejar.

Ocampo señaló que el incremento se suma a los costos laborales derivados de la reforma laboral, con posibles efectos sobre el empleo formal, en un país donde la informalidad sigue siendo mayoritaria.

Según Ocampo, el ajuste del salario mínimo podría trasladarse a precios a través de la indexación de bienes y servicios, presionar la inflación y obligar al Banco de la República a subir las tasas de interés. Además, advirtió sobre mayores gastos públicos, incluidos los asociados al sistema pensional, y cuestionó que la decisión se haya tomado al final del mandato, dejado sus efectos al próximo gobierno.

En diálogo con SEMANA el pasado 20 de diciembre, Ocampo ya había advertido sobre el complejo panorama fiscal y macroeconómico del país. Allí, el exministro señaló que el déficit fiscal es “la peor sombra” de la economía colombiana, al ubicarse por encima del 6% del PIB, y advirtió que no hay claridad sobre un ajuste del gasto público durante el actual Gobierno.