Presupuesto 2025 en vilo por la incógnita de la reforma tributaria. ¿Será seguro el ingreso que calcula el Estado?

Una reunión definitiva para el presupuesto 2025 es la que se adelanta este 2 de septiembre entre el Ministerio de Hacienda y los coordinadores ponentes del proyecto de Presupuesto 2025.

Previo a ese crucial encuentro, el proyecto presentado por el gobierno, para financiar al Estado en 2025, por 523 billones de pesos está en vilo, pues antes del 15 de septiembre, los congresistas de las comisiones económicas conjuntas, de Senado y Cámara, tendrán que darle visto bueno al monto, pero en general, están dudando.

Presupuesto general 2025 | Foto: Transmisión Youtube

La reforma tributaria es una de las fuentes de financiamiento que contempla el Ministerio de Hacienda, en cabeza de Ricardo Bonilla, para cubrir las cuentas presentadas. Se trata de 12 billones de pesos que, hasta el momento, no se sabe de dónde saldrán, pues el grueso de dicha propuesta es la reducción de la tasa de renta a las empresas y la reorganización de ciertos beneficios tributarios que tienen algunos sectores, justamente para que tengan oxígeno y puedan ayudar a aumentar la producción que lleve finalmente a un crecimiento de la economía.

Wilmer Castellanos, coordinador ponente del Presupuesto 2025, contó que estarán muy atentos a la explicación que haga el ministro de Hacienda, de manera que no se repita la misma historia de 2023, cuando se previeron ingresos que finalmente no se consolidaron (se incluyeron cuentas con litigios que haría la Dian, pese a que no había ni proyecto de ley para que esa estrategia se pudiera materializar).

Representante Wilmer Yahir Castellanos. | Foto: Equipo de prensa Wilmer Castellanos

Ahora, según explicó Castellanos, además de los ingresos previstos con la reforma tributaria que aún no se destapa, está también la expectativa de que habrá 14,5 billones de pesos provenientes de la gestión de la Dian para que el recaudo sea eficiente. Pero en ese sentido, el parlamentario señala que la gestión de la entidad recaudadora no tendría sentido si no se da un crecimiento de la economía, que es el que verdaderamente permite que el recaudo crezca.

Así las cosas, en realidad, la desfinanciación del Presupuesto es de 26,5 billones de pesos, sumando las dos fuentes que, para el Congreso, son inciertas.

De esa manera, de la reunión entre gobierno y congresistas, este 2 de septiembre, dependerá la suerte del presupuesto general 2025, pues el Ministerio de Hacienda tendrá que echar mano de toda su argumentación para poder convencer a los que van a votar, quienes, en una pasada sesión de las comisiones económicas ya intentaron devolver el proyecto de ley al gobierno para que ajustara las cuentas.

El viceministro de Hacienda, Diego Guevara; el director de Presupuesto, Jairo Bautista, y el director de Crédito Público, José Roberto Acosta, en la radicación del proyecto de presupuesto 2025. | Foto: Min Hacienda

En manos de la reforma tributaria

Esto significa que el contenido de la reforma tributaria tendrá que contar con un articulado que tenga claro y conciso el camino para obtener los 12 billones de pesos que pretende. La situación no es fácil para el Ministro Bonilla, pues los parlamentarios ya tienen el antecedente anterior, por lo tanto, no aceptarán de primerazo alternativas de ingresos tributarios que terminan siendo globos, pues no tienen asidero en la realidad. No hay que olvidar que Bonilla ha mencionado que el control a la evasión será uno de los puntos que permitirá el mayor recaudo en la tributaria. Falta ver si los legisladores validan esa fuente de ingreso como real.