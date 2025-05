NATALIA GUTIÉRREZ: Primero, es importante mencionar que este es un sector que le ha cumplido a los colombianos, en los últimos 30 años hemos mantenido el suministro de energía sin interrupciones. Además, seguimos trabajando día a día para generar energía confiable, asequible y sostenible para el país. Sin embargo, en los últimos años, desde Acolgen hemos insistido en la importancia de ampliar el parque generador para que el país siga contando con energía 24/7 y evitar así que ocurran afectaciones en el suministro de energía en los próximos años. Con preocupación observamos que el margen entre demanda y oferta de energía se está estrechando. Con base en las proyecciones de demanda anual de la UPME y las cifras de OEF publicadas por XM, incluso con la reciente subasta de reconfiguración que ha realizado MinMinas, el déficit de energía firme estimado en -1,4% para 2025, -0,4% para 2026, y 1% para 2027. En otras palabras, si en los próximos años enfrentamos una situación crítica como un fenómeno de El Niño, podría haber dificultad para entregar la suficiente energía para garantizar el suministro a todo el país. Este es un panorama que nos preocupa y que hemos alertado al Gobierno Nacional. Necesitamos que la oferta de energía eléctrica siga en aumento. Este es un sector que le sigue cumpliendo a Colombia y a diferencia de otros países del mundo, nosotros no nos hemos apagado en los últimos 30 años, pero necesitamos señales regulatorias y de política pública claras para seguir haciendo inversiones y aumentando la oferta confiable de energía.

Es de aclarar que la oferta a la cual se hace referencia en este informe no es el total de energía que se genera, sino la energía en firme. Esta puede ser definida como la energía que se puede generar de manera continua, incluso en condiciones críticas como sequías.

En este sentido, reiteramos el reto que tenemos para los próximos años, y puntualmente en el próximo fenómeno de El Niño en el que podríamos llegar a una situación en donde el país enfrente dificultades para abastecer de energía a todo el territorio nacional. Aún con una entrada temprana de los proyectos solares adjudicados en la subasta de febrero del 2024 no sería suficiente.

SEMANA: ¿Cuál es el rezago de proyectos que no han entrado al sistema? ¿Cuánto suman y cuánto llevan de retraso?

N.G.: Según XM ya estamos en déficit, pero la situación va ser más retadora en 2027, año en el que se espera un fenómeno de El Niño, si tenemos en cuenta un promedio de cuatro años entre cada fenómeno climático. Ese año, se alcanzaría un déficit de -1%, equivalente a 105 MW de energía firme. Hay que tener en cuenta que, un MW firme no es equivalente en todas las tecnologías. Por ejemplo, para tener 1 MW de energía firme se requieren 1,1 MW térmicos, 1,4 MW hidráulicos, 1,5 MW eólicos y 1,8 MW solares. Esto significa que, si no se toman medidas para aumentar la capacidad de generación, en todas las tecnologías, no solo de tecnologías variables, tendremos un alto riesgo de tener retos para el suministro de energía. La falta de inversión y los retrasos en la entrada de proyectos agravan este problema.