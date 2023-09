Subsidios de gasolina para taxistas: así podrá recibir la compensación

¿Cómo funcionará?

Impacto de este proyecto

El impacto fiscal de la decisión sería de unos 25.000 millones de pesos por la compensación. Sin embargo, no se tocarán los recursos del Fondo de Estabilización de Combustibles para entregar esta asignación monetaria. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha explicado que los recursos saldrán del Presupuesto General de la Nación 2024 (PGN).

Hay que tener en cuenta que los taxistas no tendrán el descuento cuando se dirijan a tanquear su carro, sino que estos deberán utilizar de su bolsillo para cubrir ese gasto y el Gobierno lo compensará a final del mes. Es decir, no se definirá por ahora una tarifa diferencial para estos conductores.